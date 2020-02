‘AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax vlak voor Klassieker ingehaald’

De wedstrijden FC Utrecht – Ajax en AZ – Feyenoord worden naar verwachting op 18 of 19 maart ingehaald. Het was voor de KNVB onmogelijk om een datum te prikken voor de inhaalduels, daar Ajax en AZ nog Europees actief waren. Doordat beide Eredivisie-clubs zijn uitgeschakeld in de Europa League, heeft de voetbalbond ruimte gekregen in het speelschema.

De KNVB besloot de Eredivisie-wedstrijden op 9 februari niet door te laten gaan. Er werd een streep gezet door het programma vanwege storm Ciaria. Waar andere wedstrijden al werden ingehaald, had de bond moeite om een gaatje in de agenda te vinden voor de duels van Ajax en AZ. Volgens RTV Rijnmond worden de duels op woensdag 18 of donderdag 19 maart ingehaald.

Wanneer de duels daadwerkelijk op een van deze twee dagen wordt afgewerkt, dan staan voor Ajax en Feyenoord twee zware wedstrijden in korte tijd op het programma. De twee rivalen treffen elkaar namelijk op zondag 22 maart om 14.30 uur in De Kuip. De KNVB gaat nog in overleg mt de lokale autoriteiten en de clubs, maar naar verwachting wordt er op korte termijn uitsluitsel gegeven.

Een woordvoerder van de KNVB laat tegenover de regionale omroep weten dat het geen probleem is dat een paar dagen na het inhaalprogramma de kraker tussen Feyenoord en Ajax wordt gespeeld. Ook als Ajax en AZ nog in Europa actief waren geweest, hadden zij een paar dagen later in actie gekomen. De bond streeft ernaar om uitgestelde wedstrijden zo snel mogelijk in te halen.