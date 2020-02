‘Amateurisme’ bij AZ: ‘Die drie verdronken in een put van ellende’

AZ verloor donderdag met 2-0 van LASK Linz, waardoor de ploeg van Arne Slot is uitgeschakeld in de Europa League. De Nederlandse kranten komen een dag later allemaal tot dezelfde conclusie, namelijk dat de Alkmaarders niet scherp genoeg waren om de volwassen Oostenrijkers te verslaan. "Het sprookje spat uiteen", begint De Telegraaf de analyse.

Volgens de krant gaf de thuisploeg de huidige nummer twee van de Eredivisie een 'les in grotemannenvoetbal'. 'Want als de gasten scherper en volwassener hadden gespeeld, dan had een plek in de achtste finales toch echt tot de mogelijkheden behoord. AZ deed zichzelf in het Linzer Stadion veel tekort en dat was doodzonde', concludeert het dagblad.

De Volkskrant zag dat AZ niet opgewassen was tegen 'het opportunistische spel' van LASK Linz. 'Doelpunten vlak voor en na rust knakten het Alkmaarse moraal. Amateuristisch was het dat AZ zich wederom vanuit een verre ingooi liet verrassen, net als in de thuiswedstrijd. (...) Te vaak ontbrak het aan een goede eindpass om het LASK, dat PSV al de weg versperde in de groepsfase, serieus lastig te maken.'

Ook het Algemeen Dagblad zag het weer misgaan bij een inworp. 'Er was nog zo gewaarschuwd voor spelhervattingen van LASK', zo valt er te lezen. De krant herhaalt dat AZ in het begin van de maand nog drie troeven in handen had. 'Maar na de bekeruitschakeling tegen NAC Breda en de Europese sof van gisteravond in het koude Linz resteert slechts de Eredivisie', zo luidt de bittere conclusie.

NRC stelt vast dat AZ zich kinderlijk eenvoudig liet wegzetten door een 'kwaliteitsarmere tegenstander'. 'Met name de spitsen Oussama Idrissi, Myron Boadu en Calvin Stengs verdronken in een put van ellende. Zij tructen op verkeerde momenten, verloren onnodig duels, waren te onzorgvuldig met hun eindpass en in de afwerking. Maar waar het hen vooral aan ontbrak: gif, heel veel gif.’