Getafe hekelt Ajax en gaat klacht indienen bij UEFA

Getafe is teleurgesteld in Ajax. Niet zozeer inzake de uitlatingen die werden gedaan in aanloop naar het weerzien in de Europa League, maar vooral naar aanleiding van enkele incidenten in de Johan Cruijff ArenA. Na de 2-1 nederlaag, een resultaat dat dankzij de 2-0 winst in eigen huis voldoende was om de achtste finales van het toernooi te bereiken, beklaagden voorzitter Ángel Torres, trainer José Bordalás en enkele spelers van Getafe zich over de gang van zaken in Amsterdam.

“We hebben Ajax een les geleerd”, zo verzekerde Torres na afloop, in gesprek met radiozender Onda Cero. “Niet alleen qua spel, maar ook qua opvoeding en respect.” De hoogste sportbestuurder van los Azulones was duidelijk niet te spreken over datgene wat hij had waargenomen. “Erik ten Hag, de trainer van Ajax, begon al voor de wedstrijd met provoceren. Je moet je verlies accepteren”, zei hij, zonder in te gaan wat zich precies had voorgevallen en op welk moment.

Wat Torres echter écht tegen de borst stuitte, waren enkele incidenten op de tribune. “Er werd met bier en van alles naar de familie van de spelers gegooid. We gaan zeer zeker een klacht bij de UEFA indienen. Dit soort wangedrag mag niet worden getolereerd.” De familie van Damián Suárez was een van de slachtoffers van de vermeende bierdouches. “We zijn blij met datgene wat op het veld is gebeurd en dat we door zijn naar de volgende ronde, maar de incidenten op de tribune mogen nooit goed worden gekeurd”, betreurde de verdediger uit Uruguay.

“Mijn vrouw en mijn kinderen zaten op de tribune en ze kregen van alles naar zich toegegooid. Ze zaten onder het bier.” Bordalás deelde de mening van Torres. “Wat een wedstrijd en wat een tweestrijd. We hebben heel de week allerlei beschuldigingen aan moeten horen. We hebben moeten aanhoren hoe de sfeer van de wedstrijd expres werd verhit, ook al waren het valse beschuldigingen”, stelde de coach.

“We hebben drie keer op het aluminium geschoten, een leeg doel, een moment waarbij Jorge Molina uitgleed", somde Bordalás op. "Als dat een elftal is dat wordt beschuldigd van defensief voetbal, dan weet ik niet wat voetbal inhoudt. De jongens verdienen de felicitaties, ze hebben het over twee wedstrijden fantatisch gedaan. Het was ongelooflijk. Een historische club als Ajax hoeft een wedstrijd niet bewust op te warmen. Dit is historisch. Over een paar uur zal waarschijnlijk tot ons doordringen wat we hebben bereikt. Dit is iets voor de geschiedenisboeken.”

“Een dergelijke prestatie tegen een club als Ajax verdient veel lof. Er is een doelpunt ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd, we hebben drie keer op de paal geschoten, grote kansen laten liggen. En Ajax twee doelpunten en meer niet.” Bordalás kreeg de vraag wat hij wil zeggen tegen degenen die het spel van Getafe hebben bekritiseerd. “Niemand zegt iets. Ze hebben alleen maar valse beweringen moeten aanhoren over een elftal dat fantastisch speelt en ik ben ontzettend trots. We zijn superieur geweest aan een almachtig team.”