Cynisme in Spaanse media: ‘Speelde Ajax nou lange-halen-snel-thuis-voetbal?’

Het succes van Getafe in de Europa League ten koste van het todopoderoso, het almachtige, Ajax heeft indruk gemaakt in voetbalminnend Spanje. Het team van trainer José Bordalás verloor donderdagavond weliswaar met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA, maar dat was voldoende na de 2-0 overwinning van een week geleden. Terwijl EuroGeta in spanning de loting van vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon afwacht, wordt de club door de media in Spanje de hemel ingeprezen.

‘Een Getafe voor de geschiedenisboeken’, zo valt bij AS te lezen. “Het elftal beleefde de beste avond uit de clubgeschiedenis en elimineerde Ajax. Pure rock-'n-roll in Amsterdam, met een vroege openingstreffer en vreugde na het laatste fluitsignaal. Een bescheiden club en een bescheiden ploeg die een almachtige club, een club die een van de beste voetbalscholen in de historie vertegenwoordigt, in Europa uitschakelt. Ajax moest voor eigen publiek met een antwoord op het slechte spel in het heenduel komen en had haast in de openingsfase. Ze kozen voor de kortste weg richting het doel. Speelde Ajax nou lange-halen-snel-thuis-voetbal? Ja, ze speelden lange-halen-snel-thuis-voetbal”, zo wordt cynisch opgemerkt.

“In het heenduel was men er al achter gekomen dat alles wat zich op het middenveld beweegt voor Mauro Arambarri en Nemanja Maksimovic is.” De op één na meest verkochte sportkrant van Spanje merkt op dat de vroege 0-1 in dubbel opzicht een hard gelag voor Ajax was. “Niemand is het ooit gelukt om tegen het Getafe van José Bordalás vier doelpunten te maken.” De pogingen van Jaime Mata en Deyverson op het aluminium richting de rust maakten van Ajax ‘een bang kind’, zo merkt men op. “En Getafe werd steeds sterker op vijandelijk gebied, daar men in de eerste helft meer doelpogingen had ondernomen dan Ajax.”

Marca heeft ‘een groots Getafe’ als kop. “Dromen zijn er om uit te komen en de droom van Getafe kwam uit in huize Cruijff”, zo stelt de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Het EuroGeta van Bordalás heeft geen grenzen, vraag dat maar aan Ajax, met een hoofdrol voor Mata. Een zege zou verdiend zijn geweest, ware het niet dat men driemaal het aluminium trof. Een verhitte strijd, alsof het een klassieker tussen twee aartsrivalen was. Op de tribunes, op het veld, op de bank. Ajax gebruikte alle middelen in de hoop voor de ommekeer te kunnen zorgen.”

‘De Bordalás-stijl studeert af in Amsterdam’, schrijft Sport. “Tegen alles en iedereen. Tegen de tijd die langzaam wegtikte, tegen Ajax, tegen de fluitconcerten, tegen de druk van de Johan Cruijff ArenA, tegen de nervositeit van Erik ten Hag, tegen de manier waarop veel spelers hun zelfbeheersing verloren… Kortom, tegen weer en wind. De beloning is hoe dan ook een historisch toegangsbewijs voor de achtste finales. Getafe liet zich niet onbetuigd in Amsterdam, waar men het werk uit het heenduel in het Coliseum Alfonso Pérez voltooide en een almachtige Europese kampioen elimineerde.”

“De naam van Bordalás is inmiddels bekend in Europa.” De sportkrant uit Catalonië merkt op dat de verhaallijn al lang en breed bekend was. “Elke bal die uit zou gaan en door Getafe weer in het spel gebracht zou moeten worden, zou worden vergezeld door een sfeervol fluitconcert. En ook nog eens in crescendo naarmate de wedstrijd zou vorderen, vooral om de arbiter meer onder druk te zetten. Waar niemand echter op had gerekend, was het vroege doelpunt van Mata. De hogedrukketel waar de Johan Cruijff ArenA al van meet af aan in was veranderd, werd direct het zwijgen opgelegd.”

Met wat meer precisie of geluk richting het doel van André Onana had Getafe zich al veel eerder van het ticket voor de achtste finales kunnen verzekeren, zo stelt ook Sport. “Maar ze moesten tegenhouden en lijden om te laten zien dat de Bordalás-stijl een van de meest competitieve in Europa is. Ver verwijderd van de manier die men in Amsterdam erop nahoudt, maar Getafe was de juiste winnaar van de tweestrijd. Laat de volgende maar komen.” Volgens Mundo Deportivo heeft Getafe ‘de strijd van Amsterdam’ gewonnen. De Catalaanse sportkrant wijst erop dat van tevoren al duidelijk was dat de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA veel weg zou hebben van ‘een oorlog’. “De spelers van Ajax waren extra gemotiveerd na het heenduel, waarin Getafe ‘anti-voetbal’ zou hebben gespeeld. In de eerste minuten zetten niet alleen de spelers de toon, maar ook de fans. Ze hadden meer weg van hooligans dan van supporters.”

“Maar wie dacht dat Getafe zou gaan bezwijken onder de immense druk, kwam bedrogen uit. En snel ook”, verwees men naar de vroege 0-1. “Het zorgde alleen voor nóg meer woestheid bij Ajax, en vooral bij Donny van de Beek. Hij werd bij vlagen krankzinnig.” El Pais wijst er eveneens op dat Ajax door Getafe ‘gek werd gemaakt’. “Ajax had geen antwoord op een exhibitie van overweldiging, sluwheid en discipline.” De kwaliteitskrant wijst erop dat Getafe en Ajax in de tweestrijd overeenkomsten hadden. “Ze waren voor eigen publiek minder zelfverzekerd dan in het uitduel. Getafe had last van onzekere voeten en Ajax liet zich leiden door genotzucht en kampte met een gebrek aan agressieve verdedigers. Op die zwakke plek werd door het team van Bordalás nog voor de vijfde minuut het mes ingestoken”, verwees men enerzijds naar de 0-1 en anderzijds de pogingen op het aluminium.