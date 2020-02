Eiting opvallend mild na eliminatie Ajax: ‘Ik ga me daar niet druk over maken’

Carel Eiting weigert na de Europa League-uitschakeling van Ajax door Getafe met een beschuldigende vinger naar de Spaanse opponent te wijzen. Getafe maakte er vanavond in de Johan Cruijff ArenA bij vlagen een harde wedstrijd van en vertraagde het spel waar mogelijk opzichtig, maar stootte ondanks de 2-1 nederlaag uiteindelijk wel door naar de laatste zestien van de Europa League.

Eiting haalt na afloop in gesprek met FOX Sports zijn schouders op over het cynische spel van Getafe. "Kijk, heel veel mensen worden helemaal gek van deze gasten. Maar ik weet dat ze dit doen, dus ik ga er me er ook niet druk over maken", vertelt de middenvelder. "Ze hebben het recht om dit te doen. Het enige wat je wel probeert is om de scheidsrechter attent te maken op de situatie, zodat hij het in de gaten houdt. Je hoopt in elk geval wel dat hij het heft in handen neemt, op de goede manier." Eiting is zo opvallend mild voor Getafe; ploeggenoten als Ryan Babel en Daley Blind hadden vorige week na de heenwedstrijd in Spanje, die door Ajax met 2-0 werd verloren, de mond vol van het vervelende spel van de Spanjaarden.

Eiting mocht vanavond bij Ajax in de basis beginnen en was met een indraaiende vrije trap betrokken bij de 2-1, die uiteindelijk via het hoofd van Getafe-verdediger Mathías Olivera tot stand kwam. De controleur verzekert dat de teleurstelling bij Ajax groot is na de uitschakeling. "Ik ben nog niet in de kleedkamer geweest, maar het spreekt voor zich: je wil graag in Europa spelen. Iedereen heeft gezien hoe geweldig het is, dus het is gewoon voor de ploeg, clubs en supporters enorm balen."

De jeugdexponent van Ajax heeft tot slot mooie woorden over voor de supporters van Ajax. "Toen we het veld betraden voor de warming-up, trilde het stadion en stond iedereen achter ons. We wisten dus: oké, we gaan volle bak", vervolgt Eiting. "De ambiance was echt fenomenaal. Het is voor ons allemaal een eer om in die ambiance te spelen. Hopelijk kunnen we daar zondag wat terug voor doen", besluit de middenvelder, refererend aan de topper die Ajax aankomend weekend in de Eredivisie speelt tegen AZ.