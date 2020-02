Arsenal is ondanks droomdoelpunt van Aubameyang klaar in Europa

Arsenal is donderdagavond in de zestiende finales van de Europa League gestrand. Een week na de 0-1 zege bij Olympiacos ging het team van Mikel Arteta in eigen huis met 1-2 onderuit. De eindstand uit het heenduel stond in het Emirates Stadium ook na negentig minuten op het scorebord, waarna een noodzakelijke verlenging volgde. Daarin maakte Pierre-Emerick Aubameyang weliswaar een schitterend doelpunt, maar de late treffer van Youssef El-Arabi gaf de doorslag.

Arteta koos bij Arsenal voor een sterke basiself na de nipte overwinning van vorige week in Griekenland. The Gunners domineerden de eerste helft, maar speelden zeker niet groots en moesten halverwege genoegen nemen met een doelpuntloze ruststand. Nicolas Pépé schoot uit een vrije trap op de vuisten van doelman José Sá, maar hoefde Olympiacos nauwelijks kansen weg te geven in de eerste helft.

Na acht minuten voetballen in de tweede helft wist Olympiacos zelfs op voorsprong te komen in Londen. Shkodran Mustafi zat mis bij een hoekschop van de Grieken, waarna Pape Abou Cissé met het hoofd de 0-1 op het scorebord bracht. Olympiacos leek via Konstantinos Tsimikas direct door te pakken, maar Bernd Leno hield Arsenal met een uitstekende redding op de been. Ondertussen nam de onvrede in het Emirates Stadium toe en werd het spel van Arsenal er niet beter op, al konden de bezoekers daar niet van profiteren.

Het was aan Sá te danken dat Olympiacos een verlenging mocht spelen, daar de doelman een sublieme reactie in huis had op een heerlijke inzet van Pépé. In de eerste helft van de noodzakelijke verlenging kwam het scorebord niet in beweging, al kreeg Bruno Gaspar een grote kans. Hoewel de verdediger op de rand van het strafschopgebied tijd had om de bal goed aan te nemen, koos hij voor een volley die de nodige precisie miste.

Een dure misser, daar Arsenal na 113 minuten op schitterende wijze op 1-1 kwam. Na een voorzet van Mesut Özil vanaf rechts mislukte een kopbal van Gabriel Martinelli, maar dankzij een sublieme omhaal van Aubameyang kwam het team van Arteta alsnog op gelijke hoogte. Het was echter Olympiacos dat aan het langste eind trok. Een heerlijke indraaiende voorzet van Giorgos Masouras na 118 minuten spelen werd door El-Arabi in de rechterhoek gedrukt: 1-2.