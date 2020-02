Perez pakt Ajacied aan en trekt veelzeggende vergelijking met Ihattaren

Ryan Gravenberch en Ryan Babel zijn na de Europa League-uitschakeling van Ajax door Getafe onderwerp van gesprek aan tafel bij FOX Sports. Ajax won in de eigen Johan Cruijff ArenA weliswaar met 2-1, maar dat was na het 2-0 verlies van vorige week in Spanje niet voldoende om de zestiende finales te overleven. Kenneth Perez plaatst zijn vraagtekens bij de kwaliteiten van Gravenberch en constateert een mankement bij Babel.

De zeventienjarige Gravenberch kreeg vanavond op het middenveld van Ajax het vertrouwen van trainer Erik ten Hag, maar de belofte grossierde vooral in balverlies, constateert onder meer Marco van Basten na afloop. Collega-analist Perez vraagt zich hardop af wat nu de specifieke kwaliteiten van Gravenberch zijn. "Ik heb hem nu in best veel wedstrijden gezien. Hij loopt fantastisch mooi, maar ik heb niet dat ik denk: oké, dat kan hij echt niet normaal goed of wát een kwaliteit is dat van hem. Dat heb ik niet gezien", zegt Deen.

Perez trekt de vergelijking met PSV-toptalent Mohamed Ihattaren. "Ik weet dat Gravenberch zeventien is, maar Ihatarren is ook zeventien (in feite achttien sinds 12 februari, red.) en daarvan heb ik wel al heel veel gezien. Ik weet wel dat alle talenten van Ajax exceptioneel zijn, volgens henzelf", besluit de oud-middenvelder enigszins cryptisch.

Ook de rol van Babel komt ter sprake: de 33-jarige huurling van Galatasaray wist het verschil voorin opnieuw niet te maken bij Ajax. Perez verwacht wel dat bondscoach Ronald Koeman loyaal zal blijven aan Babel, maar constateert dat de routinier in de kleine ruimtes kwetsbaar is. "Zijn aannames zijn echt niet anders dan vijftien jaar geleden. Ik vind het wel jammer dat hij in dat opzicht zichzelf niet verbeterd heeft. In de kleine ruimtes heb je een goede aanname nodig, want dan moet de bal direct klaarliggen. Dat vind ik wel een minpunt. Hij kan wel voetballen, maar hij zit nu echt in een mindere fase." Bij RTL 7 wordt Babel kritisch benaderd door Theo Janssen. "Hij speelt niet goed. In de eerste helft had hij het heel moeilijk, waarna hij in de tweede helft op de rechterkant speelde. Toen zag je hem helemaal niet meer. Hij kwam niet meer voor in het spel.