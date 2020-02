Nederland moet billenknijpen na fiasco Ajax en AZ; Turkije eindelijk succesvol

Nederland is na de uitschakeling van Ajax en AZ in de Europa League nog niet verzekerd van een plek in de top-tien van de coëfficiëntenranking. De voltallige concurrentie, bestaande uit Oekraïne, Turkije en Oostenrijk, deed donderdag uitstekende zaken in Europees verband en maakt kans om Nederland nog in te halen.

De overwinning van Ajax tegen Getafe (2-1) leverde Nederland nog 0,4 punt op, maar door de eliminatie van zowel de Amsterdammers als AZ na de kansloze nederlaag bij LASK Linz (2-0) kunnen dit seizoen geen punten meer verdiend worden. Nummer negen Nederland moet in de top-tien zien te blijven om in 2021 honderd procent verzekerd te zijn van één direct Champions League-ticket (zonder voorronden).

De eerste achtervolger is op plek acht Oekraïne, dat Shakhtar Donetsk de volgende ronde van de Europa League zag bereiken tegen Benfica (3-3). Nummer tien Oostenrijk heeft met LASK Linz en Red Bull Salzburg nog twee ijzers in het vuur, al moet laatstgenoemde vrijdag tegen Eintracht Frankfurt een 3-1 achterstand zien goed te maken om door te komen.

Voor nummer elf Turkije was het toch nog toe een uitermate teleurstellend Europees seizoen. Na de groepsfases in de Champions League en Europa League bleef alleen Istanbul Basaksehir over, dat vorige week ook nog met 3-1 onderuit ging bij Sporting Portugal. Een spectaculaire 4-1 overwinning na verlenging hielp de ploeg met onder meer Eljero Elia in de basis donderdagavond echter alsnog naar de volgende ronde, waardoor de Turken in de race blijven om Nederland in te halen.

De coëfficiëntenranglijst per 27 februari 2020

LAND 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 RANKING ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 10,300 (+0,2) 49,449 1/5 7. Rusland 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 (+0,0) 45,549 0/6 8. België 7,400 12,500 2,600 7,800 7,600 (+0,2) 37,900 0/5 9. Nederland 5,750 9,100 2,900 8,600 9,400 (+0,4) 35,750 0/5 10. Oekraïne 9,800 5,500 8,000 5,600 5,200 (+0,2) 34,100 1/5 11. Turkije 6,600 9,700 6,800 5,500 4,600 (+0,4) 33,200 1/5 12. Oostenrijk 3,800 7,375 9,750 6,200 5,600 (+0,4) 32,725 2/5* 13. Schotland 3,000 4,375 4,000 6,750 10,150 (+0,4) 28,250 1/4 14. Denemarken 5,500 8,500 5,250 4,875 4,025 (+0,4) 28,150 1/4

* Red Bull Salzburg komt vrijdag nog in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS 1 t/m 4 4 direct 2 direct, 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct, 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct, 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 direct, 2 voorronde 11 en 12 2 voorronde 1 direct, 2 voorronde 13 t/m 15 2 voorronde 3 voorronde

Uitleg puntentelling

De landenranking is doorslaggevend voor het aantal clubs dat een land mag afvaardigen naar de Champions League en Europa League. De puntentelling is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van dit voorbeeld: als Ajax een overwinning boekt in een Europees hoofdtoernooi, levert dat de club 2 punten op. Een gelijkspel levert de club 1 punt op. Voor het land, Nederland in dit geval, wordt dat puntenaantal gedeeld door het aantal deelnemende Europese clubs aan het begin van het seizoen. Dat betekent dat een overwinning van Ajax voor Nederland 2 punten / 5 deelnemers = 0,4 punt oplevert. Een gelijkspel is goed voor 1 / 5 = 0,2 punt.

Ook voorrondewedstrijden tellen mee, al is dat slechts voor de helft. Een overwinning levert voor een club in de play-offs dus 1 punt op, terwijl een gelijkspel goed is voor 0,5 punt. Voor het land worden ook die punten gedeeld door het aantal deelnemende teams.

Bovendien zijn er bonuspunten te verdienen voor clubs (en dus indirect ook voor landen). De verdeling van de bonuspunten is als volgt:

- Voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League krijgt een club 4 bonuspunten.

- Voor het bereiken van de laatste zestien van de Champions League krijgt een club 4 bonuspunten.

- Voor het bereiken van de achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale van de Champions League krijgt een club 1 bonuspunt per ronde.

- Voor het bereiken van de kwartfinales, halve finales en finale van de Europa League krijgt een club 1 bonuspunt per ronde.