Tahith Chong draagt bij aan zeer ruime overwinning Manchester United

Manchester United heeft zich donderdagavond met speels gemak geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Engelse grootmacht won op het eigen Old Trafford met 5-0 van Club Brugge, hetgeen na de 1-1 remise van vorige week in België ruim voldoende was voor het bereiken van de laatste zestien. Tahith Chong deed de tweede helft als invaller mee bij het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer en was goed voor een assist; bij Club Brugge ontbrak Ruud Vormer vanwege een blessure.

De ploegen van Solskjaer en Philippe Clement hielden elkaar in de eerste twintig minuten in evenwicht, al was dat vooral aan Simon Mignolet en de paal te danken. De doelman keerde twee pogingen van Bruno Fernandes, onder meer één via het aluminium, en hield ook Juan Mata van het scoren af. Voor Simon Deli zat het duel er al na 22 minuten op. Na inmenging van de VAR kreeg de verdediger, die een schot van Scott McTominay tegen zijn arm kreeg, een rode kaart. Het was Fernandes die Mignolet vanaf elf meter de verkeerde kant opstuurde: 1-0.

In het restant van de eerste helft sloeg Manchester United nog tweemaal toe. In de 34e minuut reageerde Odion Ighalo het snelst op een pass van Mata en tekende de winteraanwinst voor zijn eerste treffer in dienst van the Mancunians: 2-0. Vier minuten voor het rustsignaal van Serdar Gözübüyük werd Mignolet weer gepasseerd. Na voorbereidend werk van Fernandes en Fred schoot McTominay de bal uitstekend laag in de linkerhoek: 3-0.

In de tweede helft leunde Manchester United, met Chong direct na rust als invaller binnen de lijnen, vooral op de ruime voorsprong, terwijl Club Brugge, dat niet over de geblesseerde Vormer kon beschikken, met tien man niet in staat was om de wedstrijd nog enigszins spannend te maken. Fernandes kreeg na dik een uur spelen een daverend applaus toen hij gewisseld werd voor Jesse Lingard. Laatstgenoemde stond aan de basis van de 4-0 in de 82e minuut. Luke Shaw veroverde de bal, waarna Lingard zijn tegenstander op links de baas was en hij Fred een niet te missen kans bood. Fred bepaalde in de blessuretijd de eindstand na een assist van Chong. De Nederlands jeugdinternational legde de bal breed voor Fred, waarna de Braziliaan vanaf een meter of zeventien doeltreffend uithaalde.