Danilo zorgt voor verbazing bij Van Basten met actie na rustsignaal

Danilo Pereira heeft donderdagavond opzien gebaard na de eerste helft van het duel tussen Ajax en Getafe in de Europa League. Toen het rustsignaal klonk, leek de basisdebutant van shirt te ruilen met Deyverson, de spits van Getafe die bijzonder impopulair is bij de supporters van Ajax. In de studio van FOX Sports wordt met enige verbazing gereageerd op de beelden.

Marco van Basten snapt weinig van de actie van Danilo, die namens Ajax de 1-1 maakte na een vroeg openingsdoelpunt van Jaime Mata. "Kom op, man. Je staat tegen een gozer te spelen die het bloed onder je nagels aan het halen is", stelt de analist. Kenneth Pérez stipt aan dat beide spelers Braziliaans zijn en merkt op dat zulke dingen vaker gebeuren in de voetballerij. "Je ziet dit vooral vaak bij Messi gebeuren", zegt de Deen.

Deyverson maakte zich vorige week, tijdens de eerste ontmoeting in Spanje, niet geliefd bij de fans van Ajax. De spits vierde het maken van de 1-0 destijds voor het uitvak en kreeg een aansteker tegen zich aangegooid, die naar verluidt vanuit het uitvak werd gegooid. Deyverson ging theatraal naar de grond toen hij een aansteker tegen zich kreeg aangegooid. Na afloop ontkende hij te hebben geprovoceerd en zei hij dat de aansteker 'hard aankwam'.

Danilo werd in de pauze overigens naar de kant gehaald voor Quincy Promes. Ondanks het gemoedelijke moment tussen Danilo en Deyverson liepen de gemoederen bij tijd en wijle hoog op in de Johan Cruijff ArenA. Zo beet ook Donny van de Beek meermaals van zich af. "Ik heb Donny van de Beek nog nooit zo gezien. Hij is bij ieder incident betrokken en provoceert. Het is niet bevorderlijk voor je spel", zegt Pérez. "Het is logisch, want vorige week hebben ze hetzelfde meegemaakt", vult Van Basten aan. "Het stapelt zich op."