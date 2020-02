Gemoederen lopen hoog op in eerste helft van Ajax - Getafe

Bij het duel tussen Ajax en Getafe in de Europa League is de vlam al vroeg in de pan geslagen. Na vijftien minuten ontstond aan de zijlijn een opstootje waar José Bordalás, Erik ten Hag en Daley Blind bij betrokken raakten. De trainers van beide ploegen kregen een gele kaart van scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos.

Na een indraaiende vrije trap vanaf de linkerflank probeerde Mathías Olivera binnen te koppen, maar doelman André Onana was eerder bij de bal. Hoewel arbiter Sidiropoulos het contact tussen de twee spelers interpreteerde als een overtreding van Olivera, was het de linksback die ogenschijnlijk met pijn op de grond lag. Bordalás reageerde woedend en moest door een official van de UEFA tot de orde worden geroepen.

Vervolgens kwam Blind poolshoogte nemen en raakte hij verwikkeld in een fel gesprek met de trainer van Getafe. Door hevig zijn wijsvinger heen en weer te schudden maakte Bordalás duidelijk wat hij van Blind vond; Ten Hag kwam er vrijwel direct bij, nam het op voor zijn pupil en maakte hetzelfde gebaar richting Bordalás. Uiteindelijk werden de trainers uit elkaar gehaald en kregen ze een gele kaart. Overigens werden in de openingsfase van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA ook voorwerpen op het veld gegooid toen een geblesseerde speler van Getafe zich richting de middenlijn haastte, aldus Ajax Life.

Een ander opvallend moment deed zich voor toen een ballenjongen de bal klaarlegde voor keeper David Soria om uit te trappen, als statement tegen het tijdrekken van Getafe. Daar was Sidiropoulos niet van gediend: de scheidsrechter gaf de ballenjongen een preek. Tevens was op televisiebeelden te zien dat Deyverson, die zich vorige week al niet populair maakte bij de aanhang van Ajax, aan de zijlijn de huid werd vol gescholden door Ajax-fans. Dat de wedstrijd al gauw verhit raakte, is vanwege de gebeurtenissen van vorige week geen verrassing. Toen ontstonden op het veld diverse opstootjes en irritaties, met name aan de kant van Ajax.