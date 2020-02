Turkije blijft vertegenwoordigd in Europa na pak slaag voor Sporting Portugal

Istanbul Basaksehir heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De werkgever van Eljero Elia won donderdagavond na verlenging met 4-1 van Sporting Portugal, hetgeen na het 3-1 verlies van vorige week voldoende was om zich bij de laatste zestien te scharen. Turkije blijft door het succes van Basaksehir met één club vertegenwoordigd in Europa. Sporting Portugal had in de groepsfase nog indruk gemaakt door onder meer met 4-0 te winnen van PSV.

Na de 3-1 nederlaag van vorige week in Portugal had Basaksehir ogenschijnlijk betrekkelijk weinig uitzicht meer op het behalen van de volgende ronde, maar de formatie uit Istanbul deed er alles aan om een klein wonder te realiseren en had de schade uit de heenwedstrijd bij rust al gerepareerd. Martin Skrtel, afgelopen maandag in de Turkse competitie ook al goed voor de winnende treffer tegen Rizespor, nam na een halfuur voetballen de openingstreffer voor zijn rekening, door met het hoofd te scoren na een hoekschop: 1-0.

Basaksehir denderde door en verdubbelde nog voor rust de voordelige marge. Danijel Aleksic legde vanaf een meter of 25 aan voor een vrije trap en verschalkte doelman Luís Maximiano vervolgens uit een schier onmogelijke hoek: 2-0. Sporting stevende zo af op Europese uitschakeling, maar de Portugezen weigerden de handdoek te werpen en maakten in de 68ste minuut alsnog een cruciaal uitdoelpunt. Luciano Vietto zette het hoofd tegen een voorzet van Marcos Acuña en leek Sporting zo naar de volgende ronde te helpen.

Basaksehir toonde echter karakter en wist in de 92ste minuut alsnog een verlenging uit het vuur te slepen. Edin Visca trok vanaf links naar binnen en vond vervolgens met rechts de verre hoek: 3-1. Elia stond op dat moment overigens al niet meer op het veld: de Nederlandse buitenspeler kon het verschil opnieuw niet maken en was vijf minuten voor tijd afgelost door Fredrik Gulbrandsen. In de verlenging gingen beide teams vervolgens lang gelijk op, maar in de 118de minuut maakt Visca alsnog het verschil uit een strafschop.