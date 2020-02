Jack Grealish idolaat: ‘Hij is op dit moment de beste in de Premier League’

Kevin De Bruyne gaf woensdagavond andermaal zijn visitekaartje af op het hoogste podium. De Belgische middenvelder gidste Manchester City in de achtste finales van de Champions League met een doelpunt en een assist voorbij Real Madrid (1-2) en is een dag lager onderwerp van gesprek in Engeland. Ook Jack Grealish is diep onder de indruk van De Bruyne.

Grealish neemt het zondag met zijn club Aston Villa op tegen Manchester City in de finale van de EFL Cup en zal dan vermoedelijk tegenover De Bruyne staan. De 24-jarige middenvelder van de club uit Birmingham geeft donderdag via de officiële kanalen van zijn werkgever toe een hoge pet op te hebben van De Bruyne. "Ik ben deels star-struck wanneer ik tegen Kevin De Bruyne speel. Hij is mijn favoriete speler ooit en op dit moment de beste speler in de Premier League", zegt Grealish.

De technicus van Aston Villa benadrukt dat hij De Bruyne als een voorbeeld ziet. "Hij is iemand waar ik persoonlijk enorm naar opkijk en ik probeer mijn spel te spiegelen aan dat van hem. Ik probeer bepaalde aspecten van zijn spel te gebruiken om mijn eigen spel te verbeteren", vervolgt Grealish, die Aston Villa zondag als captain het veld op zal leiden tegen Manchester City.

De begaafde middenvelder beseft dat Manchester City normaliter favoriet is voor het duel op Wembley. "Natuurlijk gaat het zwaar worden, maar het is uiteindelijk maar één wedstrijd. Laten we hopen dat het onze kant opvalt", aldus Grealish. De Engelsman won nog geen grote prijzen in zijn carrière en hoopt daar zondag verandering in te kunnen brengen. "Als je afzwaait als profvoetballer, wil je terugkijken op je loopbaan en medailles veroverd hebben."