Ajax start met basisdebutant en twee andere namen op middenveld

Erik ten Hag neemt donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Getafe geen risico met Quincy Promes. De aanvaller begint op de bank bij Ajax, waardoor Danilo Pereira zijn basisdebuut maakt. Hij staat opgesteld als rechtsbuiten. Daley Blind is links achterin de vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico, terwijl er met Carel Eiting en Ryan Gravenberch twee nieuwe namen op het middenveld staan ten opzichte van vorige week. Ajax moet vanaf 21.00 uur voor eigen publiek een 2-0 achterstand zien goed te maken in de zestiende finale van de Europa League.

Het nieuws over de absentie van Hakim Ziyech was deze week een grote klap voor Ajax. De spelmaker heeft een terugslag gekregen in het herstel van zijn kuitblessure en behoort daarom niet tot de wedstrijdselectie. Tagliafico is geschorst vanwege een gele kaart die hij vorige week in Spanje incasseerde, terwijl de inzetbaarheid van Promes de afgelopen dagen twijfelachtig was. Hoewel de aanvaller de groepstraining maandag hervatte na een hamstringblessure, liet Ten Hag woensdag op de persconferentie in het midden of Promes een basisplek zou hebben.

De geschorste Tagliafico wordt vervangen door Blind, die samen met Sergiño Dest, Perr Schuurs en Lisandro Martínez de achterhoede vormt. Edson Álvarez, die in Spanje nog in de basis begon, zit op de bank. Omdat Martínez een linie terugzakt en Ziyech niet meedoet, ontstaat er ruimte voor een nieuwe naam op het middenveld. Carel Eiting heeft voor het eerst in vijf officiële wedstrijden een basisplek; zondag deed hij de tweede helft mee in het competitieduel met Heracles Almelo (1-0 nederlaag). Ryan Gravenberch, die wel in de basis stond in Almelo, mag zich tegen Getafe opnieuw laten zien vanaf de aftrap.

De voorhoede wordt gevormd door Danilo, Dusan Tadic en Ryan Babel. Zondagavond maakte Danilo als vervanger van Babel zijn debuut voor Ajax, achttien minuten voor tijd. Hij kon zich toen amper laten zien: Ajax was aanvallend onmachtig en Danilo kwam nauwelijks in balbezit. Kort na zijn invalbeurt maakte Cyriel Dessers het enige doelpunt van de wedstrijd. Danilo speelde al 42 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij 24 keer scoorde. Hij kwam in de zomer van 2017 voor twee miljoen euro over van Santos.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Blind; Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Danilo, Tadic, Babel.

Wisselspelers Ajax: Varela, Álvarez, Marin, Ekkelenkamp, J. Timber, Huntelaar, Promes.