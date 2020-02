Arne Slot geeft Dani de Wit basisplaats tegen LASK Linz terug

AZ gaat donderdagavond met Dani de Wit in de basis op bezoek bij LASK Linz. De voormalig Ajacied krijgt op het middenveld de voorkeur boven Hakon Evjen. De ploeg van trainer Arne Slot moet in Oostenrijk een plekje in de achtste finale van de Europa League zien te verdienen, nadat het duel in Alkmaar vorige week donderdag in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Door het gemis van drie centrale verdedigers, Pantelis Hatzidiakos, Stijn Wuytens en Ron Vlaar, speelt middenvelder Teun Koopmeiners opnieuw centraal achterin. De 21-jarige Nederlander vormt opnieuw een duo met Ramon Leeuwin, die in de winterstop overkwam van Odense BK.

Fredrik Midtsjø staat eveneens in de basis: de middenvelder keert terug van een schorsing. Jordy Clasie completeert het middenveld. Voorin moeten Oussama Idrissi, Myron Boadu en Calvin Stengs opnieuw voor de doelpunten zorgen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi

Opstelling LASK Linz: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser