‘PSV heeft een beter elftal dan Feyenoord, zij gaan een overwinning boeken’

Theo Lucius verwacht dat PSV komende zondag in de Eredivisie-topper met Feyenoord met de zege aan de haal gaat. De oud-verdediger, die jarenlang voor zowel de Eindhovenaren als de Rotterdammers speelde, vindt het elftal van trainer Ernest Faber sterker dan dat van Feyenoord. "In totaliteit hebben zij een beter team", zegt Lucius tegenover het Algemeen Dagblad.

Lucius ziet dat PSV, waar hij tussen 1998 en 2006 onder contract stond, langzaam aan het opkrabbelen is. "De laatste weken presteren ze stabieler en de rust binnen de club is naar mijn idee ook wedergekeerd", zegt de drievoudig Oranje-international. "Ik denk dat ze klaar zijn voor zondag en een kleine overwinning gaan boeken op Feyenoord. Het zal een open wedstrijd worden waarin beide ploegen een goed georganiseerde defensie neerzetten. Ze zullen beiden niet blind gaan aanvallen, want dan snijden ze zichzelf in de vingers."

Cody Gakpo kan weleens een belangrijke rol gaan spelen, zo verwacht Lucius. "Ik denk dat Gakpo zondag beslissend gaat zijn met een goaltje vanuit de omschakeling", zegt de oud-rechtsback over de twintigjarige linksbuiten, die de afgelopen twee duels op rij scoorde voor PSV. "De ruimte die hij gegarandeerd gaat krijgen en zijn dreiging binnendoor gaan ervoor zorgen dat hij de gevaarlijkste man van het veld wordt. Daarnaast heeft PSV meer snelheid dan Feyenoord. Daar gaat het hele team van profiteren."

PSV staat met een wedstrijd meer gespeeld acht punten achter op koploper Ajax. Lucius verwacht dan ook niet dat de Eindhovenaren met een overwinning direct terug zijn in de titelrace. "Dat is echt nog veel te ver weg. PSV moet eerst de échte aansluiting vinden voordat er gespeculeerd kan worden over titelaspiraties. Ze moeten in de resterende eredivisiewedstrijden laten zien dat ze stabiel zijn als ploeg. Eigenlijk moeten ze ervoor zorgen dat ze gewoon geen wedstrijden meer verliezen. Dan pas kan er gedacht worden aan een eventueel kampioenschap."