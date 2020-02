Aankoopbeleid Juventus gekraakt: ‘Veel te veel geld voor Matthijs de Ligt’

In Italië is de kritiek op Juventus na het desastreus verlopen Champions League-duel met Olympique Lyon (1-0 verlies) niet mals. Voetbalanalist en voormalig middenvelder Vincenzo D'Amico vindt dat la Vecchia Signora afgelopen zomer absoluut niet goed ingekocht heeft. "De club heeft veel te veel geld betaald voor Matthijs de Ligt", zo verwijst D'Amico naar de transfersom van 75 miljoen euro die Juventus aan Ajax overmaakte.

Volgens D'Amico, die maar liefst 223 wedstrijden in de Serie A achter zijn naam heeft, heeft Juventus met name dringend behoefte aan nieuwe middenvelders. "Ze hebben Aaron Ramsey en Adrien Rabiot helemaal niet nodig", zegt D'Amico tegenover TMW Radio. Juventus pikte de genoemde middenvelders transfervrij op bij respectievelijk Arsenal en Paris Saint-Germain, maar had volgens de oud-voetballer beter de portemonnee kunnen trekken voor andere spelers.

"De club heeft zoveel geld gespendeerd aan De Ligt, maar had dat budget in plaats daarvan moeten besteden aan een versterkt middenveld. Ik begrijp niet dat de club zegt in te zien dat het einde van een tijdperk nadert, maar vervolgens onvoldoende heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de selectie", vervolgt D'Amico. Trainer Maurizio Sarri staat na de zure nederlaag in de achtste finale van de Champions League onder druk in Turijn.

"Misschien is Cristiano Ronaldo wel het probleem. Hij speelt op zijn eigen manier, maar heeft Sarri niet iemand nodig die meer geschikt is voor zijn type voetbal?", vraagt D'Amico zich af. "Maar ik geloof niet dat Sarri ontslagen wordt, hoewel veel zal afhangen van hoe Josep Guardiola omgaat met het gemis aan Europees voetbal." Manager Guardiola zag zijn club Manchester City onlangs voor twee seizoenen uitgesloten worden van Champions League-deelname, al gaan the Citizens tegen die straf in beroep.