Valentijn Driessen: ‘Erik ten Hag maakt in de spitspositie aantoonbare fouten’

Valentijn Driessen adviseert Ajax-trainer Erik ten Hag om Dusan Tadic donderdagavond tegen Getafe in de spits te zetten. De journalist van De Telegraaf begrijpt weinig van de besluiten die Ten Hag dit seizoen maakt wat betreft die positie, waar de laatste weken meestal Lassina Traoré staat geposteerd.

"Hij heeft zeker in de spitspositie aantoonbare fouten gemaakt: het weghalen van Tadic in de spits, terwijl dat vorig jaar de gouden vondst was, gedaan in München", zo refereert Driessen aan de Champions League-groepswedstrijd van Ajax bij Bayern München (1-1). Het was de eerste wedstrijd waarin Ten Hag voor Tadic koos als spits; na dat succesvolle duel speelde Ajax in alle volgende Champions League-krakers eveneens met de Serviër in de punt van de aanval.

"Hij laat dat nu helemaal los", vervolgt Driessen. "Dan komt Klaas-Jan Huntelaar tegen Heracles Almelo (1-0 verlies) te spelen, en Traoré tegen Getafe (2-0 verlies) ... Dat is niet het Ajax-spel, zij spelen te weinig het Ajax-spel. Ten Hag heeft gewoon bepaalde automatismen uit het elftal gehaald, dat merk je wel, zeker aanvallend gezien. Met Donny van de Beek en Tadic (in een centrale rol, red.) had je nog twee vastigheden."

Het is afwachten of Quincy Promes het Europa League-duel met Getafe gaat halen. De vleugelspits is zo goed als hersteld van een hamstringblessure. "Ik vind het redelijk snel", zegt Driessen. "Op het moment dat je iemand gaat prepareren, wil dat zeggen dat je tegen de grens aanzit. Dan zou ik zeggen: bewaar hem voor AZ (komende zondag, red.). Uiteindelijk is de titel veel belangrijker voor Ajax, want dat zijn gegarandeerde miljoeneninkomsten. Ajax heeft een zodanig huishoudboekje tegenwoordig dat die miljoenen nodig zijn om niet financieel in de problemen te komen. Als Promes niet helemaal fit is, moet je er sowieso al niet aan beginnen tegen Getafe."

Ook Ryan Babel komt ter sprake. De van Galatasaray gehuurde vleugelaanvaller heeft bij Ajax nog niet kunnen imponeren. "Ik denk dat 'dit het is'", stelt Driessen. "Op het moment dat je in Turkije voetbalt zien we hier alleen de hoogtepunten, maar wij zien geen hele wedstrijden. En daar wordt ook heel anders gevoetbald, daar heeft hij veel meer ruimte. Als hij ruimte heeft, is er niks aan de hand. Dan kan Babel echt wel een verschil maken, af en toe. Ook bij het Nederlands elftal was het zo dat hij moeite heeft als de ruimtes kleiner worden."