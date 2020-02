‘Ten Hag kan dan expres rare beslissingen nemen, ik was daar gevoelig voor’

Ajax moet donderdagavond een 2-0 nederlaag zien weg te poetsen tegen Getafe. Bij de heenwedstrijd in de Europa League wisten de Spanjaarden de spelers van Ajax helemaal uit hun spel te halen, constateert Jan van Halst. De oud-middenvelder denkt dat trainer Erik ten Hag deze week zijn pupillen goed heeft voorbereid op de strapatsen van Getafe.

"Technisch en tactisch moet Ajax kunnen winnen van Getafe, maar het komt op het mentale aan. Ze hebben zich in Spanje op dat vlak volledig in de luren laten leggen", zegt de analist in gesprek met NU.nl. De spelers van Ajax raakten geïrriteerd door het spel en gedrag van Getafe. Toen verdediger Allan Nyom na een overtreding van Ryan Babel veel theater maakte, ging de aanvaller opzichtig over de grond rollen om aan te tonen dat zijn opponent zich aanstelde.

"In Nederland hebben wij gelachen om Babel, maar ik denk dat ze op de bank bij Getafe het hardst moesten lachen", vervolgt Van Halst zijn relaas. "Ze zeiden vast tegen elkaar: zie je wel, ons plannetje werkt." De oud-speler van Ajax stelt dat de Amsterdammers 'totaal stoïcijns' moeten zijn om zich niet opnieuw uit de tent te laten lokken door de formatie van trainer José Bordalás.

Van Halst zegt dat er op de training goed op te oefenen is, namelijk als de coach irritatie gaat opwekken met foutieve beslissingen. "Trainer Erik ten Hag kan bij een partijspel expres rare beslissingen nemen. Ik was daar vroeger heel gevoelig voor. Dan maakte ik me heel kwaad. Vervolgens riep de trainer me bij zich. Kijk, dit bedoelen we nou, Jan. Denk je dat ik dit niet expres doe?"