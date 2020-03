Hoe Jerichio Valentijn dankzij LinkedIn vanuit de tweede klasse prof werd

Tot een maand geleden leek een profloopbaan voor Jerichio Valentijn nog een utopie. De twintigjarige verdediger had een avontuur in het betaald voetbal weliswaar nog in zijn hoofd zitten, maar was daar op z’n zachtst gezegd mijlenver van verwijderd bij het zaterdagteam van de Naaldwijkse amateurclub Westlandia in de tweede klasse. Een op het eerste gezicht vaag berichtje op LinkedIn zette het leven van Valentijn volledig op zijn kop en bezorgde hem een dienstverband bij het Bulgaarse Spartak Varna.

Door Chris Meijer

Er verschijnt een glimlach op het gelaat bij Valentijn als hij terugdenkt aan wat zich nog geen maand geleden heeft afgespeeld. “Er zijn wat momenten dat ik in mijn bed lig en denk: zo, ik had een maand geleden niet kunnen denken dat dit me had kunnen overkomen. Dit had ik niet voor ogen, nee. Maar het is nu werkelijkheid. Ja, ja”, stottert hij lachend. Valentijn werd geboren in Zaandam en zette zijn eerste stappen op het voetbalveld bij Zaanlandia. Op zijn zesde verhuisde hij naar Den Haag en schreef hij zich in bij VCS. Hij bleek wel degelijk talentvol, want in de Onder-19 maakte hij de overstap naar de gerenommeerde amateurclub Westlandia. Trainer Edwin Grünholz, die afgelopen zomer de overstap naar Quick Boys maakte, wilde Valentijn eigenlijk vorig seizoen toevoegen aan het zondagteam, dat uitkomt in de Derde Divisie. De technische leiding van Westlandia wilde hem echter liever ervaring laten opdoen in het zaterdagteam in de tweede klasse. “Alle jonge talenten spelen daar om ervaring op te doen, om vervolgens te kijken of je de stap naar de zondag kan maken. Ik zat er dicht tegenaan, dat wel.”

Ondanks dat Valentijn nooit een aanbieding ontving van een profclub en altijd bij de amateurs speelde, bleef een avontuur in het betaald voetbal in zijn achterhoofd. “Het werd steeds moeilijker, daar heb ik wel over nagedacht. Maar ja, ik bleef geloof houden dat het weleens goed zou kunnen komen. Ik trainde altijd hard, ik haalde het beste uit mezelf naar boven en daardoor is die droom levend gebleven. Natuurlijk zat ik er heel ver van vandaan en ik was ook wel met andere dingen bezig, ik zou komend schooljaar een studie psychologie gaan volgen.” Een bijzondere samenloop van omstandigheden deed zijn droom uiteindelijk alsnog uitkomen. Bij Westlandia werkt men met videobeelden, die geregeld door trainer Sieme Zijm (ex-verdediger van AZ, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, Excelsior, FC Dordrecht en FC Emmen) in de groepsapp werden gedeeld.

Met de wedstrijdbeelden van zijn optredens in de tweede klasse maakte Valentijn een compilatie, die hij via LinkedIn en YouTube deelde. “Die beelden op LinkedIn waren zeker niet voor de gein, daar zat wel een gedachte achter. Ik had zoiets van: dan moeten we het maar op deze manier proberen. Misschien dat dit tot iets kan leiden. Ik had ook weleens gelezen dat voetballers via LinkedIn aanbiedingen kregen. Vandaar dat ik het ook heb aangemaakt”, knikt Valentijn. Het sorteerde effect, want al snel kwam in de inbox een berichtje van ene Dimitar Trendafilov binnen. Volgens zijn profiel was hij trainer van Spartak Varna, een laagvlieger op het tweede niveau van het Bulgaarse voetbal in de Vtora Liga. “Hij vroeg of ik op stage wilde komen. Dat geloofde ik eerst niet, ik heb er met een aantal vrienden over gesproken en ik ben een beetje onderzoek gaan doen.”

“Ik stelde een paar vragen aan de trainer. Hoe word ik opgevangen? Is er een appartement? Hij vertelde dat er iemand klaar zou staan op het vliegveld met een bordje met mijn naam erop en diegene zou me richting de club begeleiden. Toen dacht ik: oké, dat zit wel goed. Ik ging vervolgens de vliegtickets boeken en kreeg daarna wel het gevoel dat het serieus was, dat dit een kans kon zijn. Twee dagen na het bericht zat ik in het vliegtuig naar Bulgarije.” Toen Valentijn voet zette op Bulgaarse bodem, stond op het vliegveld van Varna inderdaad iemand klaar met een A4’tje met zijn naam erop. “Dat was het begin van het avontuur. We zijn naar het appartementencomplex gereden, waar de trainer op me wachtte. We hebben even gezeten en gesproken, daar kreeg ik een goed gevoel bij. Of ik gevraagd heb hoe de trainer me gevonden heeft? Nee, dat niet. Ik denk dat het gekomen is doordat bepaalde gedeelde connecties mijn video geliked hadden.”

“De volgende dag was de eerste training op het strand, twee uurtjes zonder bal. Ik kan zeggen dat het aardig pittig was, daarna trainden we nog in het stadion. De eerste week had ik het wel even zwaar, want twee keer op een dag trainen is wat anders dan drie keer per week”, gaat Valentijn verder. Ondanks dat de stageperiode zijn eerste, en misschien wel laatste, kans op een profavontuur was, beleefde hij de week met trainingen én oefenwedstrijden naar eigen zeggen uitermate ontspannen. “Ik zag het inderdaad als mijn enige en laatste kans, daardoor heb ik het met beide handen én voeten aangepakt. Angst om te falen had ik niet, ik ben er totaal niet mee bezig geweest wat er zou gebeuren als het niks zou worden. Ik voelde tijdens de stageperiode geen druk, ik was juist heel erg ontspannen en genoot ervan. Mijn moeder zei ook dat ik moest genieten en het om me af moest laten komen, dan zou het vanzelf goed komen.”

Valentijn vecht een duel uit tijdens het met 0-1 verloren duel met CSKA 1948.

Trendafilov toonde zich uitermate content met Valentijn en wilde graag definitief met hem in zee. Zodoende keerde hij eind januari kort terug in Nederland, om de benodigde formaliteiten te regelen. “De dag dat ik terugkeerde, heb ik nog getraind bij Westlandia. Ik heb aangegeven dat Spartak Varna te spreken was over me en dat ik moest terugkeren. Toen heb ik afscheid genomen, ik heb daarna geen wedstrijd meer gespeeld. Na een gesprek met de trainer heb ik aangegeven dat ik dat liever niet wilde spelen op zaterdag, ondanks dat het aanvankelijk wel de bedoeling was. De trainer noemde het een gevalletje Bergwijn.” Valentijn begint uitgebreid te lachen. “Maar ik was toch een beetje bang voor een blessure, snap je wat ik bedoel? Toen ik terugkwam in Bulgarije, lag het contract in principe klaar. Er moesten alleen nog allerlei dingen geregeld worden, waar ik zelf geen weet van had. Opleidingsvergoeding, overschrijving, dat soort dingen.”

Voorafgaand aan de stageperiode bij Spartak Varna had Valentijn nog geen zaakwaarnemer. Dat hij dat ook liet weten in een interview op de website van de KNVB, zorgde voor den nodige belangstelling. “Veel zaakwaarnemers hadden dat gelezen, toen kreeg ik aardig wat berichtjes via LinkedIn. Ik had ze voor het uitzoeken, ja. Mark (Coonen, red.) is via een andere manier gekomen en het was gelijk goed. Hij heeft me hier geholpen met de situatie, gelukkig. Ik heb me wel zorgen gemaakt, zeker. De club vertelde ook dat ik terug moest naar Nederland als het niet binnen een bepaalde tijd afgerond kon worden. Dat snap ik wel, zij wilden ook duidelijkheid. Het was een aardige opluchting dat het uiteindelijk rondkwam, want het heeft allemaal nog een week geduurd. Vijf minuten voor de deadline kon ik uiteindelijk tekenen, waardoor ik direct kon spelen.”

Valentijn debuteerde halverwege februari in het met 3-0 verloren uitduel met PFC Hebar Pazardzhik als basisspeler voor Spartak Varna. “Het is écht lekker dat ik direct een basisplaats heb. Tijdens de stageperiode had ik al vijf oefenwedstrijden gespeeld, dus daardoor was ik al redelijk gewend aan het voetbal. Het is wat anders, je hebt er spitsen tussen lopen die fysiek in orde zijn. Bulgaarse kleerkasten, ja. In een maand is mijn ontwikkeling echt vooruit gegaan: voetballend, fysiek, techniek, qua concentratie. Ik merk dat ik stappen aan het maken ben”, zegt Valentijn, die ook buiten het veld razendsnel zijn plaats gevonden heeft. Spartak Varna heeft hem ondergebracht in een appartement, waar hij samenwoont met een Russische ploeggenoot.

Omdat het eigen stadion wordt verbouwd, speelt Spartak Varna zijn thuiswedstrijden voorlopig in het Gradski Stadion in Balchik. Het onderkomen ligt ingeklemd tussen de rotsen. "Ze zijn het stadion aan het renoveren, maar het is nog niet af. We spelen nu tijdelijk in een ander stadion, dat is ook wel fraai. Het ligt in de bergen, het ligt tussen de rotsen en je hebt een mooi uitzicht."

“We zitten in het businesscentre, op vijf minuten lopen van het strand. Hij spreekt goed Engels en we spelen hier een beetje op de PlayStation, dat soort dingen. Het bevalt me beter dan Nederland, alles is veel goedkoper. Varna is een hele mooie stad, in de zomer komen er veel toeristen. Het is heel gek, maar ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Ik wist niet eens wat van Bulgarije zelf. Ludogorets kende ik, maar verder eigenlijk geen enkele club. Spartak Varna kende ik niet, van de stad had ik nog nooit gehoord. ” Met Spartak Varna wacht in het komend halfjaar de strijd tegen degradatie uit de Vtora Liga. De nieuwe werkgever van Valentijn bezet momenteel de voorlaatste plaats. “Ik kan met het niveau meekomen, de beleving van de fans is hartstikke mooi. Ze schreeuwen mijn naam, ik moet handtekeningen uitdelen en op de foto. Het is allemaal heel apart. Na de eerste wedstrijd stonden er drie kleine kinderen te wachten voor een foto met me. Dat is mooi om mee te maken, heel wat anders dan de tweede klasse met Westlandia. De ultra’s zijn bizar, die schreeuwen echt de hele wedstrijd door. De fans maken het verschil. Als team moet je goed presteren, anders krijg je het wel te horen.”

“Ik wilde dit zelf en het is niet raar om te leven als profvoetballer, ik houd van het spelletje en ik wil iedere dag met voetbal bezig zijn. Het is hartstikke leuk om dit mee te mogen maken, ik wil snel hogerop en daar ben ik hard mee bezig. Mijn contract loopt tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. Mijn doel is natuurlijk om deze zomer al de stap naar het hoogste niveau te kunnen maken”, klinkt het ambitieus. Het is dus de bedoeling dat er komende zomer meer clubs in zijn LinkedIn-inbox zullen zitten. Lachend: “Ik denk dat ze zich nu bij mijn zaakwaarnemer zullen melden, het zal wat anders gaan.”