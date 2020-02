‘Griekse kaartenkoning’ leidt cruciale wedstrijd van Ajax: ‘Puur toeval’

De aanstelling van Tasos Sidiropoulos als scheidsrechter bij het Europa League-duel tussen Ajax en Getafe lijkt gunstig voor eerstgenoemde club. De Griekse arbiter staat te boek als een ware kaartentrekker, hetgeen mogelijk in het nadeel is van de gehaaide Spanjaarden. Toch is het 'puur toeval' dat de UEFA voor Sidiropoulos kiest als arbiter, zo vertelt Jaap Uilenberg aan het Algemeen Dagblad.

"Scheidsrechters van de returns worden al voor het eerste knock-outduel aangesteld", verklaart Uilenberg, scheidsrechechterscommissielid bij de UEFA. "De scheidsrechters voor zowel de heenwedstrijd als de return staan dus al vast, maar worden pas twee dagen voor aanvang van het duel bekend gemaakt. De enige reden dat een scheidsrechter wordt vervangen, is als hij geblesseerd is."

Ajax liet zich in het heenduel in Spanje diverse malen provoceren door Getafe en ging naar huis met een teleurstellende 2-0 nederlaag. Exemplarisch voor de wedstrijd was 'de act' van Ryan Babel in de tweede helft, die zichtbaar geïrriteerd rechtsback Allan Nyom imiteerde toen die naar de grond ging met een ogenschijnlijk lichte blessure. Arbiter Ruddy Buquet trok vorige week donderdag slechts twee gele kaarten voor Getafe.

Sidiropoulos, de scheidsrechter in de return donderdagavond, zal mogelijk een stuk meer naar zijn kaarten grijpen. Het AD becijfert dat de Griekse leidsman dit seizoen gemiddeld 6,5 kaarten per wedstrijd uitdeelt. In de Griekse competitie komt het aantal gele prenten van Sidiropoulos zelfs uit op acht per duel. Ter vergelijking: in de Eredivisie staat Dennis Higler met 3,8 gele kaarten per wedstrijd bovenaan het 'kaartenklassement'.

Overigens floot Sidiropoulos dit seizoen al eerder een wedstrijd van een Nederlandse club: de veertigjarige Griek leidde in augustus Royal Antwerp - AZ in de voorronde van de Europa League en deelde in dat duel liefst vijftien gele en twee rode kaarten uit. De Alkmaarders wonnen na verlenging (1-4) en gingen zodoende door naar het hoofdtoernooi van de Europa League.