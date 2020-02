Volgende ‘Bundesliga-dino’ staat op omvallen: ‘Er zijn geen excuses meer’

Anderhalf jaar geleden ging er een schok door de Duitse voetballerij toen Hamburger SV na jaren van kwakkelen uit de Bundesliga degradeerde. Die Rothosen waren op dat moment de enige club die alle seizoenen op het hoogste niveau had gespeeld, wat tot op de seconde bij werd gehouden door de befaamde klok in het Volksparkstadion. HSV slaagde er in zijn eerste seizoen op het tweede niveau niet in om meteen weer de gang omhoog te maken en als dat ook in de huidige voetbaljaargang niet lukt, krijgt het na de zomer mogelijk gezelschap van aartsrivaal Werder Bremen. Als de werkgever van Davy Klaassen dit seizoen inderdaad degradeert zal de fameuze Nordderby volgend seizoen voor het eerst in de 2. Bundesliga worden gespeeld.

Door Robin Bruggeman

Waar HSV door zijn over de jaren opgebouwde status nog door het leven ging als de Bundesliga-dino, kan ook Werder een klinkende historie overleggen. Die Grün-Weißen misten sinds de oprichting van de Bundesliga alleen het seizoen 1980/81 op het hoogste niveau en zijn momenteel met 56 deelgenomen seizoenen de club die het vaakst uitkwam op het hoogste niveau. HSV en recordkampioen Bayern München volgen Werder op een seizoen achterstand en Bayern zou na de zomer zomaar eens de enige van deze drie ploegen zijn die nog op het hoogste niveau actief is. Terwijl HSV voor de degradatie al meerdere keren met de schrik vrijkwam, is dat bij Werder niet het geval. De ploeg van trainer Florian Kohlfeldt eindigde vorig seizoen nog op een verdienstelijke achtste plaats en kwam uiteindelijk net een punt tekort voor deelname aan de voorrondes van de Europa League. De doelstelling voor dit seizoen was dan ook om na de zomer wel op de Europese velden actief te zijn: “Nadat we er vorig seizoen zo dichtbij waren, is het alleen meer normaal dat we er dit seizoen weer voor gaan”, liet technisch directeur Frank Baumann zich in augustus ontvallen.

Werder greep vorig seizoen nog nipt naast Europees voetbal

Hoewel Werder zich via de DFB-Pokal, waarin onlangs ten koste van Borussia Dortmund een plekje in de kwartfinale werd bemachtigd, nog wel voor Europees voetbal zou kunnen kwalificeren, is de mogelijkheid om dat via de Bundesliga te doen inmiddels uit zicht verdwenen. De ambitieuze Noord-Duitsers staan na 23 gespeelde wedstrijden op een troosteloze 17e plaats, met maar een punt meer dan hekkensluiter SC Paderborn. Werder heeft een achterstand van drie punten op nummer zestien Fortuna Düsseldorf, dat als het zo blijft nacompetitie moet gaan spelen. De marge met het ‘veilige’ FSV Mainz 05 is inmiddels opgelopen tot vijf punten. De voornaamste verklaring voor deze penibele situatie zijn de dramatische thuisprestaties van Werder. In het eigen Weserstadion werd sinds de derde speeldag, waarop een 3-2 zege werd geboekt op FC Augsburg, geen enkele wedstrijd meer gewonnen en ook slechts twee van de vijf gelijke spelen van dit seizoen werden voor eigen publiek behaald.

Deze dramatische thuisvorm is echter niet de enige reden tot zorg voor Kohfeldt. De trainer moest in de afgelopen maanden machteloos toekijken hoe er van de laatste dertien wedstrijden elf werden verloren, met de zeges op VfL Wolfsburg en Düsseldorf als enige dissonanten. Tussen die verliespartijen zaten onder meer een 6-1 afstraffing door Bayern en een pijnlijk 0-5 verlies in eigen huis tegen Mainz. Geen enkele ploeg in de Bundesliga incasseerde dit seizoen meer tegentreffers dan de 53 die Werder om de oren kreeg en ook voorin zit het niet goed bij de ploeg: enkel Düsseldorf maakte dit seizoen minder doelpunten.

Te oude selectie

De 37-jarige Kohfeldt is er na maanden van sukkelen nog niet in geslaagd om het tij te keren. De jonge oefenmeester werd niet zo lang geleden nog gezien als een groot talent voor de toekomst, die in de voetsporen zou kunnen treden van andere jonge Bundesliga-coaches als Julian Nagelsmann en Domenico Tedesco. Kohfeldt werd na afloop van het seizoen 2017/18 door de Duitse voetbalbond zelfs nog uitgeroepen tot Coach van het Jaar toen hij Werder na zijn aantreden van de een-na-laatste plek naar de elfde positie wist te voeren en niets leek een succesvolle carrière nog in de weg te staan voor de oefenmeester. Met het vertrek van spelers als Thomas Delaney, Ishak Belfodil en Max Kruse leverde Werder in de afgelopen jaren echter veel kwaliteit in en dit seizoen kwam daar bovendien nog eens een karrevracht aan blessures bij. Ook de 41-jarige clubicoon Claudio Pizarro bleek geen toevoegde waarde meer en zijn situatie staat volgens Werder-watcher Cristhop Bah symbool voor de huidige problemen bij de club.

Trainer Kohfeldt weet Werder nog niet aan het draaien te krijgen dit seizoen

“Het werd steeds duidelijker dat het elftal snelheid mist. De gemiddelde leeftijd van de selectie is te hoog, wat zeker bijdraagt aan de vele blessures. Kruse was de aanvoerder en de beste doelpuntenmaker. Niclas Füllkrug zou zijn vertrek op moeten vangen, maar hij is al langer blessuregevoelig. Hij scheurde al na vier wedstrijden zijn kruisband. Er is een ongewoon aantal blessures geweest, waardoor misschien wel tien potentiële basisspelers ontbraken. Dat is deels pech, maar het ligt ook deels aan de medische staf. Veel blessures vonden plaats tijdens de revalidatie. Werder is er door deze blessures nooit in geslaagd om zich te herstellen, er zijn veel problemen geweest”, vertelde hij onlangs in gesprek met Sky Sports.

‘Ik weet dat ik niet goed genoeg speel’

Klaassen is een van de weinige Werder-spelers die dit seizoen niet met blessures te maken heeft gekregen en de middenvelder stond tijdens alle 23 Bundesliga-wedstrijden tot nu toe 90 minuten op het veld. De zestienvoudig international van het Nederlands elftal slaagt er echter ook niet in om zijn ploeg op sleeptouw te nemen en is bovendien niet tevreden met zijn eigen prestaties: “Ik realiseer me dat ik helaas niet mijn beste spel speel. Maar ik ben het niet eens met de mensen die zeggen: ‘Hij gaat er niet voor’, omdat dat niet waar is. Ik geef elke wedstrijd vol gas en daarom hoef ik niet steeds ergens de schuld van te krijgen. Ik weet dat ik op dit moment niet goed genoeg speel, dat spijt me ook. Ik vraag mezelf vaak af wat er beter kan en natuurlijk ben ik niet blij met de manier waarop mijn seizoen verloopt”, vertelde hij eerder deze maand aan Deichstube.

Met de komst van Davie Selke en Kevin Vogt op huurbasis, overgenomen van respectievelijk Hertha BSC en TSG Hoffenheim, probeerde Werder in de winterse transferperiode wat meer body binnen te halen. De twee nieuwkomers weten, ondanks een goede indruk in hun eerste wedstrijden, het tij voorlopig echter nog niet te keren en de situatie voor de club begint er met de week nijpender uit te zien. Tot gevaar voor de positie van Kohfeldt leidt dit desondanks nog niet, zo verzekert technisch directeur Baumann: “We gaan met de coach in discussie over hoe we de situatie het best kunnen aanpakken, maar zijn positie staat niet ter discussie.”

Klaassen is kritisch op zijn eigen spel

Ook Klaassen is blij dat de trainer die hem na een moeizame verlopen periode bij Everton de kans gaf om de draad weer op te pakken voorlopig de kans krijgt om zich te herpakken. “Hij behoudt het vertrouwen. Op sommige dagen reageert hij natuurlijk anders dan vorig seizoen, omdat hij gewoon teleurgesteld is in ons. Maar dat is normaal, op geen enkel moment lijkt het erop dat hij niet meer weet wat hij moet doen. Ik vind het ook erg belangrijk dat Baumann regelmatig blijft benadrukken dat de club in hem gelooft, dat doen wij als team ook. Wij zijn hier als spelers ook meer schuldig aan dan de coach, of wie dan ook bij de club. Ook tegenover onszelf. Wij zijn het die de foutjes blijven maken waardoor we wedstrijden verliezen. We moeten voorzichtiger zijn.”

Laatste kans

Met nog elf wedstrijden te gaan lijkt Werder nog de tijd te hebben om uit de degradatiezone te klimmen, al stemmen de resultaten van de afgelopen weken weinig positief. In Bremen wordt bovendien gevreesd dat de club na een eventuele degradatie en de daarbij behorende leegloop niet zomaar weer terug is op het hoogste niveau. Sterspeler Milot Rashica zou bijvoorbeeld al in de belangstelling staan van Liverpool en lijkt aankomende zomer hoe dan ook te vertrekken. Klaassen is naar eigen zeggen nog niet bezig met wat er na dit seizoen zou kunnen gebeuren: “Ik ben niet iemand die daar nu al over nadenkt. Dat leidt alleen maar af van wat daadwerkelijk belangrijk is. Het zou in onze situatie fataal kunnen zijn als ook maar een enkel iemand nadenkt over wat hij aankomende zomer gaat doen. Het belangrijkste is dat we erin blijven, daarna komt de rest.”

Deze woorden zullen met goedkeuring ontvangen zijn door Kohfeldt, die zich vooral met de korte termijn bezighoudt. Werder speelt zondagmiddag zijn eerstvolgende wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en de komende maanden zijn ook mede-laagvliegers als Hertha, Paderborn en Mainz nog de tegenstanders: “We hebben nu beslissende weken voor ons liggen met wedstrijden tegen Eintracht en Hertha, waarin we punten moeten pakken om een realistische kans te maken om in de Bundesliga te blijven. Er zijn geen excuses meer. Het is nog niet voorbij, niemand hier zal zich bij deze situatie neerleggen”, sprak de trainer afgelopen weekend nog zijn vertrouwen uit.