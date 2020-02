Nieuw hoogtepunt lonkt voor wonderkind Moukoko (15) bij Dortmund

Youssoufa Moukoko maakt enorm veel indruk in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund. De pas vijftienjarige aanvaller van de Duitse topclub kan dit seizoen zomaar onderdeel gaan uitmaken van de hoofdmacht, zo stelt Lucien Favre. De trainer laat donderdag in aanloop naar het duel met SC Freiburg weten te genieten van de ontwikkeling van het wonderkind.

Moukoko scoort al jarenlang aan de lopende band en breekt veel records. Dit seizoen is de jongeling actief voor de Onder-19 van BVB en ook in deze leeftijdscategorie imponeert hij met reeds 31 goals in 18 duels. Nu lonkt ook een debuut voor Duitsland, want Moukoko kan in maart een uitnodiging verwachten voor de Onder-19 van dat land.

Favre is blij met de stormachtige ontwikkeling van Moukoko, zo laat de coach van Dortmund weten aan de Duitse pers. "We hebben een plan met hem, maar ik kan niet exact zeggen wanneer hij bij de selectie wordt gehaald", wordt Favre geciteerd door onder meer BILD. "Misschien in maart, maar we moeten nog wel een paar dingen afwachten."

De boulevardkrant weet met zekerheid te melden dat de top van Dortmund al weken erover nadenkt om Moukoko naar het eerste over te hevelen. Vlak voor de kerstdagen heeft de club groen licht gekregen van de verzekeringsmaatschappij, zo klinkt het. Dortmund staat momenteel derde in de Bundesliga, met vier en drie punten achterstand op respectievelijk Bayern München en RB Leipzig.