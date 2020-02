‘Werner zet zichzelf in wachtkamer met afwijzen van twee Europese topclubs’

De kans dat Timo Werner volgend seizoen nog in het shirt van RB Leipzig te bewonderen is, wordt met de dag kleiner. The Athletic meldt donderdag dat de 23-jarige spits een aanbieding heeft ontvangen van zowel Manchester United als Barcelona, die beide bereid zijn om aan zijn afkoopclausule van tachtig miljoen euro te voldoen.

Werner voelt zich naar verluidt gevleid door de interesse uit Engeland en Spanje, maar plaatst daar tegelijkertijd kanttekens bij. Manchester United geldt niet langer als de Europese grootmacht die the Red Devils ooit waren en het is bovendien de vraag of de club zich voor volgend seizoen weet te kwalificeren voor de Champions League. Barcelona heeft die topstatus wél, maar de mislukte overgang van Phillippe Coutinho naar het Camp Nou doet Werner aarzelen om de stap naar Catalonië te zetten.

Volgens The Athletic ligt Liverpool daardoor ondanks het ontbreken van een concreet aanbod op pole position voor het aantrekken van Werner. De 29-voudig Duits international zou graag willen werken onder manager Jürgen Klopp, onder het voorbehoud dat hij in deze fase van zijn carrière niet op de bank terecht wil komen. Die kans bestaat zeker wél, omdat Liverpool met Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah beschikt over een ijzersterk aanvalstrio.

Werner maakt ook dit seizoen indruk in de Bundesliga, waar de spits na 23 wedstrijden op 21 treffers staat. Ook in de Champions League wist Werner al vier keer het net te vinden, waaronder het winnende doelpunt vorige week woensdag tegen Tottenham Hotspur (0-1). Afgelopen augustus verlengde hij zijn contract bij Leipzig tot medio 2023, maar liet daarin dus wel een afkoopclausule opnemen. Werner is daardoor voor tachtig miljoen euro op te halen, indien een club dat bedrag vóór 1 mei 2020 op tafel legt.