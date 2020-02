Na Larsson lijkt er nóg een transfer van de Eredivisie naar China op komst

FC Groningen gaat waarschijnlijk snel afscheid nemen van Samir Memisevic. De Trots van het Noorden meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat de centrale verdediger niet bij de wedstrijdselectie zit voor het duel met Willem II vrijdagavond 'in verband met de naderende transferdeadline in China'.

De 26-jarige stopper ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij de huidige nummer acht van de Eredivisie, maar wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar het buitenland. Afgelopen transferperiode leek een overstap naar AEK Athene in de maak, maar de transfer naar Griekenland ketste af. Nu lijkt Memisevic FC Groningen na 109 wedstrijden te verlaten voor een club uit China.

Memisevic is de tweede speler uit de Eredivisie die binnenkort waarschijnlijk aan de slag gaat in het Aziatische land. Woensdagavond meldde Voetbal International dat Sam Larsson Feyenoord gaat inruilen voor een club uit China. Naar verluidt toucheren de Rotterdammers circa vijf miljoen euro voor de Zweed, die nog tot medio 2021 vastligt in De Kuip.