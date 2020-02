Pröpper puzzelt en komt met ‘Champions League-waardig Eredivisie-elftal'

In Dreamteam stellen kopstukken van de clubs uit de Eredivisie hun favoriete Eredivisie-elftal samen met maar één regel: van iedere club mag maar één speler gekozen worden. Als na de voorbeschouwing de definitieve opstelling is gemaakt mag de speler in kwestie ook nog een coach uitkiezen uit de Eredivisie onder wie hij graag nog een keer zou spelen. In deze aflevering mag Robin Pröpper zijn Dreamteam samenstellen. De captain van Heracles Almelo neemt de tijd om flink te puzzelen en heeft bij Ajax, PSV en Feyenoord weinig tijd nodig om zijn beslissing te maken, maar komt ook met een aantal verrassende namen op de proppen.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!