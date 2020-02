Van Basten: ‘Ik keerde terug bij Ajax en er was één jongen die me uitdaagde’

Zlatan Ibrahimovic keerde in januari terug bij AC Milan, de club waar hij tussen 2010 en 2012 al eens eerder onder contract stond. Marco van Basten maakte kennis met de 38-jarige spits toen hij begin deze eeuw bij Ajax aan de start van zijn trainersloopbaan stond. In gesprek met de Corriere della Sera haalt Van Basten herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met Ibrahimovic.

“Ik keerde terug bij Ajax als trainer en er was één jongen die me uitdaagde. ‘Jij bent Van Basten’, zei hij, terwijl hij mij de bal aanspeelde. ‘Laat maar zien wat je kan’. Door mijn enkel kon ik niks meer”, zo wijst Van Basten op het gewricht dat zijn carrière als voetballer abrupt deed stoppen. “Wie die jongen was? Ik weet zeker dat jullie hem kende. Hij werd Zlatan genoemd en zijn achternaam is Ibrahimovic.”

Van Basten bewaart nog altijd warme herinneringen aan zijn tijd bij AC Milan, waar hij tussen 1987 en 1995 onder contract stond. “Bij Milan voelde het alsof ik onderdeel was van een familie. We leefden ons leven samen. Je zag dat ik daar geboren werd, als een speler en een man. Je hebt me daar zien opgroeien. Helaas heb je ook mijn einde daar kunnen zien. Ik was er van overtuigd dat ik het voor altijd kon volhouden, ik zei tegen mijn ploeggenoten dat ik op mijn 38e zou stoppen.”

“Ik begreep het eerst niet, mijn focus lag teveel op dat ik me slecht voelde. Ik vroeg me af waarom per se ik zo moest lijden. Daar heb ik nooit een antwoord op gekregen”, gaat de oud-spits verder. Onder het bewind van trainer Arrigo Sacchi won AC Milan destijds twee keer de Europa Cup I en een landstitel. “We hebben nooit een persoonlijke relatie gehad. Hij heeft me nooit het gevoel gegeven dat hij eerlijk was in zijn menselijke relaties. Als hij niet tevreden was over de trainingen, schoof hij dat af op de jongere spelers, de zwakkeren.”