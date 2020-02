Italiaanse trainersduo tijdelijk aan de kant gezet wegens Corona-virus

Giuseppe Sannino zal zaterdag niet op de bank zitten als Budapest Honvéd het opneemt tegen Diósgyori VTK. De huidige nummer vijf van de Hongaarse Nemzeti Bajnokság communiceert via de officiële kanalen dat de Italiaanse oefenmeester en diens assistent Alessandro Recenti uit angst voor het Corona-virus tijdelijk aan de kant gezet zijn. Beloftencoach István Pisont neemt tijdens de afwezigheid van het Italiaanse duo de honneurs waar.

“Het vervangen van Sannino en Recenti is nodig, omdat zij in contact zouden kunnen zijn geweest met mensen die leven in het gebied waar het Corona-virus heerst”, zo doelt Honvéd in zijn communiqué op Noord-Italië. “Ze vertonen geen symptomen, maar bezoeken op medisch advies voorlopig niet het trainingscomplex en het stadion. Dit heeft alles te maken met het feit dat de Italiaanse autoriteiten voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.”

“Als verantwoordelijke club doet Honvéd er alles aan om deze medische crisis te bezweren en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom hebben we besloten tot deze tijdelijke maatregel over te gaan, zodat de fans, spelers en andere collega’s bij de club beschermd kunnen worden”, stelt de Hongaarse club. Honvéd roept fans die recent in risicogebieden geweest zijn of contact hebben gehad met besmette mensen niet naar het stadion te komen voor het duel met Diósgyori.

“Ik ken de jongens en zij kennen mij, dus ik hoop dat alles goed uitpakt. Het is mijn doel om een overwinning te boeken op Diósgyori. Mijn verstandhouding met Giuseppe is goed en we volgen zijn plan”, zegt Pisont, de tijdelijke vervanger van Sannino. De in de buurt van Napels geboren oefenmeester staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Honvéd en werkte eerder voor onder meer Carpi, Catania, Watford, Chievo Verona en Palermo.