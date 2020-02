CL-voetbal lonkt dankzij ‘natuurtalent’ (17): ‘Hij gaat een grote worden’

Nu de winterse transferperiode achter de rug is, lijkt het weer rustig op de spelersmarkt. Transfernieuwtjes van binnen- en buitenlandse media zijn momenteel schaars, waarbij slechts enkele spelers deze weken nog steevast in verband worden gebracht met een zomerse overstap. Een speler die in de wandelgangen continu wordt gekoppeld aan een nieuw avontuur is Eduardo Camavinga, de groeibriljant waar de gehele Europese top achteraan zit. Al op zeventienjarige leeftijd weet de middenvelder zijn club Stade Rennes te laten dromen van Champions League-voetbal.

Door Tim Siekman

In het seizoen 2017/18 wist Rennes nog een vijfde plaats te behalen in de Ligue 1, maar vorig jaar kende de Franse club met een teleurstellende tiende positie een slechte tijd. Na de vaste intrede van Camavinga lijkt het Rennes echter voor de wind te gaan. De piepjonge verdedigende middenvelder heeft dit seizoen een vaste basisplaats en dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Waar Frankrijk al jaren bekend is met het talent van Camavinga, kwam hij bij de rest van de voetbalwereld in augustus in beeld door de 2-1 overwinning op Paris Saint-Germain. De Frans jeugdinternational schitterde tegen de grootmacht uit Parijs en speelde mede door een assist een cruciale rol in de nipte zege.

Sinds zijn masterclass tegen les Parisiens wordt Camavinga aan de grootste clubs gelinkt. Onder andere Real Madrid en Borussia Dortmund azen op het toptalent, dat nog tot medio 2022 vastligt. Marca meldde dat Real hem als een van de opties ziet voor op het middenveld de komende seizoenen, terwijl France Football aangaf dat Dortmund werk gaat maken van het doelwit van circa vijftig miljoen euro. Mede door de inspanningen van de jongeling is Rennes nu op de derde plek terug te vinden in de Ligue 1 en lonkt hiermee de kwalificatierondes van de Champions League-voetbal. Jeugdtrainers van Camavinga hadden al snel in de gaten dat ze met een bijzonder talent te maken hadden. Dat de middenvelder reeds veertig duels op het hoogste niveau heeft afgewerkt, had echter niemand kunnen bevroeden.

16 jaar oud, en dan zo spelen tegen PSG. En wat een prachtige assist! Eduardo Camavinga ???? pic.twitter.com/40o0bqcn4m — Tactipedia (@tactipedia) August 19, 2019

'De schoonmakers krijgen net zoveel respect als de coach'

Op eenjarige leeftijd verhuisde Camavinga met zijn familie van Angola naar Frankrijk. Waar de middenvelder in zijn eerste levensjaren fanatiek was in judo, ontwikkelde hij vanaf zijn zesde steeds meer passie voor voetbal. "Ik kende zijn kwaliteiten, maar ik wist niet dat het zo snel zou gaan en dat hij zo'n uitzonderlijke weg zou afleggen", zegt Nicolais Martinais, jeugdcoach van Camavinga, in gesprek met Goal. Dat Camavinga bekend staat als een persoon die het hoofd altijd koel houdt, is volgens Martinais niet zo gek. De jeugdtrainer van AGL Fougeres wijst naar een nare brand in 2013, toen het huis van de familie compleet verwoest werd.

Martinais leefde erg mee met de familie en spoorde mensen aan meubels te doneren. Toen hij op weg was om een meubelstuk af te leveren, kreeg hij een telefoontje van Julien Stéphan, destijds coach van de Onder-19 van Rennes en tegenwoordig hoofdtrainer van de club. Stéphan wilde Camavinga in actie zien bij een jeugdtoernooi. "Zijn vader pakte zijn kind bij de bovenarmen en zei: Na deze verschrikkelijke gebeurtenis kan dit ons als gezin erbovenop helpen", memoreert Martinais de reactie van Camavinga senior. "Toen Eduardo zijn eerste profcontract tekende, zei hij tegen zijn vader: Weet je nog wat je zei na de brand? Nou, hier staan we dan."

Landry Chauvin, hoofd jeugdopleiding van Rennes van 1992 tot 2007 en van 2015 tot 2019, ziet gelijkenissen met defensieve middenvelder Yann M'Vila, die ook doorbrak bij de club en tot 22 interlands is gekomen. "Maar Eduardo kan veel meer werk verrichten", verzekert Chauvin. "Hij kan zes tot acht doelpunten per seizoen maken. Hij gaat vooral door zijn persoonlijkheid een grote speler worden. Als je hem op straat tegenkomt, is hij bescheiden en ingetogen. Hij is een natuurtalent, op het veld, maar ook in het leven. Dat zal zijn grote kracht zijn. De schoonmakers van het trainingscentrum krijgen net zoveel respect van hem als de coach van het eerste. Er zit een goede kop op en dat zal niet veranderen."

'Het zou verstandig zijn als hij nog een seizoen blijft'

Op 6 april 2019 maakte Camavinga na 16 jaar, 4 maanden en 27 dagen zijn debuut in het profvoetbal bij de 3-3 remise tegen SCO Angers, waardoor hij de jongste speler ooit werd voor het eerste van les Rouges et Noirs. In mei, bij het 2-2 gelijkspel tegen AS Monaco, werd hij de eerste speler geboren na 1 januari 2002 die een basisplek had in een van de vijf grootste Europese competities. Inmiddels heeft Camavinga al een lucratieve deal gesloten met Nike en wordt hij bijgestaan door een zaakwaarnemer van naam, namelijk Moussa Sissoko. Laatstgenoemde heeft diverse bekende namen in zijn stal, onder wie Ousmane Dembélé, die zijn carrière eveneens begon bij Rennes en via Borussia Dortmund bij Barcelona is uitgekomen.

Camavinga is inmiddels niet weer weg te denken uit de opstelling van Stéphan. "Hij speelt veel, meer dan we aan het begin van het seizoen voor ogen hadden", erkent de coach, geciteerd door de Franse pers. "We hadden wat blessuregevallen en hij werd belangrijk op het middenveld. En nu is het lastig om zonder hem te spelen", aldus Stéphan, die huiverig is voor de hype. "We moeten hem beschermen van alle media-aandacht en interviewverzoeken. We moeten hem de ruimte bieden om te groeien. Een jongen van zeventien heeft nog altijd veel te leren, zowel op als buiten het veld. Een eerste volledige seizoen is nooit makkelijk, maar het is ook niet het allermoeilijkste wat er is. Daarna nóg een goed seizoen draaien is pas lastig. Dat is waarom ik denk dat het verstandig is als hij nog een seizoen bij ons blijft."