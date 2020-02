ADO-fans leggen training stil en gaan in gesprek met Pardew en selectie

Een groep van ongeveer vijftien supporters heeft woensdagochtend de training van ADO Den Haag stilgelegd. Tijdens de oefensessie kwamen de fans het veld op in het stadion, zo heeft een woordvoerder van de degradatiekandidaat bevestigd tegenover Omroep West. De aanhang uitte tijdens de actie hun ongenoegen over de prestaties van het eerste elftal.

De supporters liepen aan het begin van de training met een bord het veld op en zouden zich tegenover hoofdtrainer Alan Pardew, zijn technische staf en de voltallige selectie hebben uitgelaten over de tactiek. Volgens de woordvoerder verliep het gesprek op een rustige manier en zijn er geen incidenten voorgevallen.

The supporters of The Hague are tired of the players and their efforts. They went on to the field including flipboard and tactics during the training. #afraidofsecondleague #ado pic.twitter.com/wTdbkqsYh7