Vinícius Júnior woest: ‘Ze behandelen ons altijd op dezelfde manier’

Real Madrid leed woensdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League een 1-2 nederlaag tegen Manchester City. De regerend kampioen van Engeland trok de wedstrijd door doelpunten van Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne in het laatste kwartier naar zich toe. Vinícius Júnior heeft na afloop geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Daniele Orsato, die een vermeende overtreding van Gabriel Jesus in aanloop naar de 1-1 liet lopen en Sergio Ramos met een rode kaart van het veld stuurde.

“In fysiek opzicht hebben we het niet afgelegd tegen Manchester City. Gabriel Jesus begaat een overtreding voorafgaand aan het eerste doelpunt. Iedereen weet dat. Precies hetzelfde deed zich in de eerste helft voor tijdens een duel tussen Riyad Mahrez en mij, toen werd er gefloten voor een overtreding. De scheidsrechter heeft een VAR en heeft er niet eens naar gekeken. Ik heb het moment na de wedstrijd niet teruggezien, ik heb het op het veld al goed kunnen zien”, zo tekent Marca op uit de mond van de aanvaller van Real Madrid.

“Ze behandelen ons altijd op dezelfde manier hier. In de wedstrijd tegen Levante is de gele kaart voor de eerste overtreding van Sergio Ramos niet normaal. Of ze ons benadelen? Ja, we zijn het team met de meeste Champions League- en landstitels. Het zal altijd op die manier gaan”, klinkt het stellig uit de mond van Vinícius. “We hebben de wedstrijd op vijf minuten na volledig gecontroleerd, dus ik wil niet zeggen dat de concentratie verminderde. Dit heeft geen invloed op de aanloop naar El Clásico, we hebben een geweldig seizoen en zullen hard richting zondag werken.”

"De scheidsrechter heeft me verteld dat er niks aan de hand was en that’s it. Wat me meer pijn doet, zijn onze eigen fouten. We speelden een geweldige wedstrijd en verdienden het niet om te verliezen”, voegt trainer Zinédine Zidane toe. “We hebben voor 75 minuten een goede wedstrijd gespeeld. Dat we uiteindelijk verliezen, zorgt voor irritatie. Maar een tweeluik duurt 180 minuten en we moeten het positief benaderen. Het resultaat heeft weinig positieve aspecten, maar los van de laatste minuten hebben we een goede wedstrijd gespeeld. We hadden de concentratie tien minuten langer moeten vasthouden, wat moeilijk is in een wedstrijd als deze. Uiteindelijk betalen we een prijs voor het verliezen van de concentratie.”