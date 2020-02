Nemanja Gudelj tipt Ajax over Getafe: ‘Dan haal je zeventig procent weg’

Ajax staat donderdagavond voor een loodzware opgave in de Europa League. Tegen Getafe moet in eigen huis een 0-2 achterstand worden weggepoetst. De Spaanse club blijkt dit seizoen moeilijk te verslaan, al geldt dat niet voor Sevilla. De club uit Andalusië won dit seizoen in LaLiga met 2-0 op eigen veld, terwijl afgelopen weekend de uitwedstrijd in Madrid met 0-3 werd gewonnen. Ex-Ajacied Nemanja Gudelj is in dienst van Sevilla en geeft zijn voormalig werkgever tips.

Ajax-trainer Erik ten Hag gaf woensdag tijdens de persconferentie aan dat hij de wedstrijd tussen Getafe en Sevilla had gezien, maar dat het voor hem niet tot nieuwe inzichten heeft geleid. “Het lastige van Getafe is dat ze spelen op een manier die weinig teams toepassen. Ze spelen geen mooi voetbal, maar ze zijn we heel effectief”, zegt Gudelj in gesprek met Ajax Showtime. “Waar ze moeite mee hebben, en dat is gebleken, is wanneer ze tegenover een team staan dat min of meer dezelfde speelstijl toepast. Dus een team dat speelt met veel strijd, een team dat aandacht besteedt aan de tweede bal en altijd aan hun restverdediging denkt.”

Ten Hag benadrukte op de persconferentie dat Ajax altijd het eigen spel moet spelen. Toch heeft Gudelj advies voor de Amsterdammers: “Getafe is een team dat heel compact verdedigt. Wanneer ze de bal veroveren, spelen ze de lange bal op de spits, zodat de lopers kunnen aansluiten. Wanneer je zelf compact staat en geen ruimte geeft aan die lopers heb je zeventig procent van hun aanvallende kwaliteiten weggehaald”, aldus de Servisch international, die verwacht dat Ajax in staat is om de achterstand om te buigen. “Met de kwaliteiten die Ajax in de groep heeft, kunnen ze Getafe veel pijn doen. Voetballend, maar ook zelfs in de counters.”