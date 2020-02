Guardiola zorgt voor grote verrassing: ‘Zelfs als spelers hadden we geen idee’

Manchester City won woensdagavond met 1-2 op bezoek bij Real Madrid, door doelpunten van Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne in het laatste kwartier. Josep Guardiola, manager van the Citizens, verraste in het Santiago Bernabéu met zijn opstelling, daar David Silva, Fernandinho, Raheem Sterling en Sergio Agüero buiten de basiself bleven en De Bruyne en Bernardo Silva in de punt van de aanval speelden. De Bruyne geeft te kennen dat de formatie van Guardiola bij de spelers ook voor de nodige verbazing zorgde.

“Ik denk dat we al een aantal keer verrast zijn in de afgelopen vier jaar. Zelfs als spelers hadden we tot het begin van de wedstrijd geen idee wat we precies moesten doen. Dit is natuurlijk een geweldige start, de reactie van het team op de openingstreffer van Isco was briljant. Nu wacht komende zondag de finale van de EFL Cup tegen Aston Villa, we moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn”, zo tekent the Guardian op uit de mond van De Bruyne. Guardiola geeft na afloop in gesprek met BT Sport aan dat hij geen bijval had verwacht voor zijn tactische plan.

“Maar dat maakt niet uit, want we hebben gewonnen. Het belangrijkste is hoe we speelden. We kwamen hier om te winnen en dat is gelukt. Maar dit is pas het eerste deel. Als er een team is dat dit kan overleven, is het Real Madrid”, zo waarschuwt Guardiola. “In de periode dat we beter waren, moesten we een doelpunt incasseren. Toen zij juist beter waren, scoorden wij. Zo kan het gaan in het voetbal. Ik herinner me nog een kwartfinale op Anfield van een aantal jaar geleden. Wij speelden ongelofelijk goed, maar bij Liverpool gingen alle schoten op doel erin.”

“Dit was een masterclass. Mensen plaatsen er twijfels bij als je niet start met David Silva, Sterling, Agüero en Fernandinho, dus hij verdient een waanzinnig compliment. Pep heeft hier laten zien dat hij tot de beste drie coaches ter wereld behoort, zo niet de allerbeste is”, zegt Micah Richards, oud-verdediger van Manchester City, bij de BBC. “Sterling is de laatste tijd niet in een grootste vorm. Hij kan wedstrijden veranderen met zijn snelheid. Je kan zien waarom Real Madrid belangstelling voor hem heeft, hij loopt zo binnen in dit elftal. City heeft betere speler dan Real Madrid.”