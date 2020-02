Vermoedelijke opstellingen Ajax - Getafe: basisplaats voor Danilo

Ajax staat op de rand van de afgrond in de Europa League. Na een 2-0 nederlaag tegen Getafe zal het team van trainer Erik ten Hag een heel goede dag moeten hebben om alsnog de achtste finales van het clubtoernooi te bereiken. De Amsterdammers staan donderdagavond voor een hels karwei, want voor eigen publiek ontbreken een aantal steunpilaren.

Ajax was gewaarschuwd toen het vorige week donderdag op bezoek ging bij de huidige nummer vijf van LaLiga. Hoewel trainer José Bordalás vertelde geïnspireerd te zijn door Johan Cruijff, laat hij zijn ploeg spelen op een manier die haaks staat op de ideeën op de legendarische nummer veertien. Getafe slaagde erin om Ajax niet in het eigen spel te laten komen. De bezoekers lieten zich meeslepen in het fysieke spel van de Spanjaarden en dat kwam het niveau van de wedstrijd niet ten goede. De Amsterdammers creëerden nauwelijks kansen en leken genoegen te moeten nemen met een kleine 1-0 nederlaag. Toch zou het nog erger worden, daar invaller Perr Schuurs in blessuretijd op avontuur ging. Hij mocht ver komen en leverde vervolgens in, waarna de Amsterdammers geklopt werden in de omschakeling: 2-0. Hoe duur de fout van Schuurs was zal donderdag blijken.

Mocht Ajax erin slagen om de volgende te bereiken, dan zal het in de uitwedstrijd naar alle waarschijnlijkheid geen steun krijgen van de eigen aanhang. Na de 1-0 van Deyverson werd een aansteker tegen de Getafe-spits gegooid vanuit het uitvak. De waarnemers van de UEFA gaven bij de bond aan dat er meerdere voorwerpen op het veld werden gegooid en er stoeltjes waren gesloopt, en dus is een onderzoek ingesteld. De Amsterdammers moeten vrezen voor een nieuwe straf. Eerder dit seizoen ontbraken de uitsupporters al tegen Chelsea (4-4) na ongeregeldheden tegen Valencia. Donderdag hoopt Ten Hag op de steun van de fans, zo zei hij woensdag tijdens een persmoment. “Europese avonden in de ArenA zijn speciaal. Met de steun van het publiek en onze kwaliteiten moet dat tot iets moois leiden. Het is een mooie wisselwerking. Wij kunnen door de steun boven ons zelf uitstijgen, omdat er een positieve vibe in het stadion komt. De spelers raken er extra gemotiveerd door”, aldus de trainer.

Ten Hag: 'Hopelijk is deze scheidsrechter beter voorbereid op het spel van Getafe'

Het werd een rampweek in meerdere opzichten voor Ajax. Zondag volgde de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, de ploeg waartegen de Eredivisie-koploper het vrijwel altijd moeilijk heeft. De ploeg van Ten Hag maakte een povere indruk en ging met 1-0 ten onder door een verwoestende uithaal van Cyriel Dessers, die vlak voor zijn schot Daley Blind kinderlijk eenvoudig opzij zette. De Oranje-international stak na afloop de hand in eigen boezem. Hij gaf aan dat een dergelijke fout hem niet mag overkomen, maar wees ook naar zijn fysieke gesteldheid. Blind zit nog niet op honderd procent nadat hij herstelde van een ontstoken hartspier. Twee wedstrijden in vier dagen tijd bleek iets te veel van het goede. Tegen Getafe was hij immers nog een van de lichtpunten bij Ajax. Dat gold niet voor Hakim Ziyech, die na een kuitblessure weer terug in de basis verscheen in Spanje. De Chelsea-aankoop kwam niet in zijn spel en keek terug op een belabberde avond. In de dagen die volgden bleek hij een terugslag gekregen te hebben, waardoor hij de wedstrijd tegen Heracles moest laten schieten en ook donderdag niet kan spelen. Het is een enorme aderlating voor Ajax.

Blessures en schorsingen

Ajax bracht woensdag naar buiten dat Ziyech nog niet fit is en het duel met Getafe aan zich voorbij laat gaan. “Gezien het vervolg kunnen we daar geen groot risico mee nemen. We kunnen niet het risico lopen om alles voor één wedstrijd op het spel te zetten”, aldus Ten Hag tijdens de persconferentie. Ajax begint gehavend aan de aftrap, want ook David Neres en Noussair Mazraoui zijn er vanwege blessures nog niet bij. Daarbovenop komt ook nog eens de schorsing van Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback stond al op scherp en liep in Spanje in de tweede helft tegen een gele kaart aan. Ook de langdurig geblesseerden Joël Veltman en Zakaria Labyad ontbreken.

Vermoedelijke opstellingen

Tegenover de afwezigheid van Tagliafico en Ziyech staat de terugkeer van Quincy Promes en André Onana. Laatstgenoemde zat een schorsing uit en is donderdag weer speelgerechtigd. Met hem tussen de palen hoopt Ten Hag wat beter aan voetballen toe te komen, daar hij aan de bal beter is dan zijn vervanger Bruno Varela. “Maar hij moet wel de opties kregen”, benadrukte de coach. Promes was de afgelopen weken geblesseerd en hervatte maandag weer de groepstraining. Het is afwachten of Ten Hag direct weer een beroep op hem doet. “Dat zullen we morgen gaan zien. Ik ga de opstelling niet verklappen, maar hij is terug en daar zijn we blij mee.”

Het is nog onduidelijk wie de vervanger wordt van Tagliafico, maar De Telegraaf verwacht dat Blind het mag gaan laten zien als linksback. De krant verwacht dat Ten Hag nog geen basisplaats in petto heeft voor Promes, waardoor het twintigjarige talent Danilo Pereiro naar alle waarschijnlijkheid zijn basisdebuut gaat maken. “In de voorhoede staan vanavond normaal gesproken Ryan Babel, Danilo en Dusan Tadic. Tenzij Ten Hag in aanloop naar de topper met AZ toch risico durft te nemen met Promes”, zo meldt de krant.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Blind; Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Danilo, Tadic, Babel.

Vermoedelijke opstelling Getafe: Soria; Damian, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Deyverson

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens De Telegraaf

Statistieken Ajax – Getafe

O Ajax heeft zeven van de laatste negen Europese thuiswedstrijden tegen een Spaanse opponent verloren. De wedstrijden tegen Celta de Vigo (Europa League, 2016/17) en Barcelona (Champions League, 2013/14) vormden met overwinningen een uitzondering in deze reeks.

O Getafe kan voor het eerst sinds seizoen 2007/08 de laatste zestien van de UEFA Cup of Europa League bereiken. In die jaargang strandde de Spaanse club in de kwartfinale tegen Bayern München.

O Ajax overleefde de twee laatste Europese tweeluiken waarin een nederlaag werd geleden in de heenwedstrijd, tegen FC Kopenhagen (Europa League, 2016/17) en Real Madrid (Champions League, 2018/19).

O Getafe heeft zes van de laatste acht Europa League-wedstrijden weten te winnen, terwijl in de laatste drie duels geen tegendoelpunt werd geïncasseerd. Alleen Manchester United (vijf keer) hield vaker de nul dan Getafe (vier keer) in dit Europa League-seizoen.

O Tegen Getafe leed Ajax zijn tweede nederlaag op rij in het hoofdtoernooi van de Europa League, na de verliespartij tegen Manchester United in de finale in seizoen 2016/17. De laatste keer dat de Amsterdammers drie keer op rij verloren in een Europees toernooi, was tijdens de groepsfase van de Champions League in seizoen 2014/15.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Ajax en Getafe in de Europa League begint donderdagavond om 21.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden door zowel RTL7 als FOX Sports. Op de betaalzender begint de voorbeschouwing op de Europa League-avond om 17.30 uur en voorafgaand aan het duel van Ajax wordt de wedstrijd tussen LASK Linz en AZ uitgezonden. Ajax – Getafe wordt uitgezonden op kanaal 2 van FOX Sports.