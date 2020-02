Onfortuinlijke De Ligt lijdt nederlaag met Juventus in Frankrijk

Juventus heeft een zeer zwakke uitgangspositie overgehouden aan het eerste duel met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse grootmacht verloor woensdagavond in Frankrijk met 1-0, door een doelpunt van Lucas Tousart. Matthijs de Ligt deed negentig minuten mee bij Juventus en was in de eerste helft onfortuinlijk: terwijl de Nederlandse verdediger werd behandeld aan een hoofdblessure, wist Lyon te scoren. De Ligt speelde verder een prima wedstrijd, maar zal over drie weken tijdens de return in Turijn nog vol aan bak moeten met la Vecchia Signora. Kenny Tete deed als invaller een kwartier mee bij Lyon, waar Memphis Depay ontbrak vanwege blessureleed.

Nadat De Ligt afgelopen weekeinde in het competitieduel met SPAL (1-2 overwinning) nog genoegen moest nemen met een invalbeurt, verscheen de Nederlander vanavond weer in de basis bij Juventus. De Ligt vormde het hart van de Juventus-defensie samen met Leonardo Bonucci en beleefde aanvankelijk een probleemloze avond. Het elftal van trainer Maurizio Sarri was absoluut niet overtuigend aan de wedstrijd begonnen, maar had evenwel weinig te duchten van Lyon. De eerste mogelijkheid van het duel was na vier minuten voetballen voor Cristiano Ronaldo: een voorzet van de Portugese vedette scheerde rakelings voorbij het doel van Lyon.

Daarna hielden beide teams elkaar in evenwicht, zonder grote kansen aan weerszijden. In de dertigste minuut raakte De Ligt ongelukkig geblesseerd aan het hoofd na een botsing met ploeggenoot Alex Sandro, waarna hij flink bloedde aan het hoofd en aan de zijlijn behandeld moest worden. Terwijl De Ligt opgelapt werd door de medische staf van Juventus, sloeg Lyon keihard toe. Houssem Aouar bracht de bal na een fraaie individuele actie over de linkerflank voor het doel, waarna Tousart van dichtbij scoorde: 1-0.

Lyon kreeg daarna via onder anderen Karl Toko Ekambi kansen om nog voor rust verder weg te lopen bij een zwak Juventus, maar het scorebord kwam in de eerste helft uiteindelijk niet verder meer in beweging. Na de onderbreking ging Juventus plichtmatig op zoek naar een gelijkmaker. De eerste kans van de tweede helft voor de Italianen viel pas twintig minuten voor tijd te noteren: de vrijwel onzichtbare Paulo Dybala schoot in kansrijke positie naast na een voorzet van Alex Sandro. Sarri had vlak daarvoor Aaron Ramsey binnen de lijnen gebracht en liet kort erna ook Gonzalo Higuaín en Federico Bernardeschi nog als invallers opdraven.

De thuisploeg leek ondertussen op twee gedachten te hinken. Juventus leek rijp voor de slacht, maar Lyon wist nauwelijks meer in de buurt van het doel van Wojciech Szczesny te komen. Léo Dubois had bij de Fransen op de rechtsbackpositie de voorkeur gekregen boven Kenny Tete, maar nadat eerstgenoemde geblesseerd raakte, betrad Tete dertien minuten voor tijd alsnog als invaller het veld. In de absolute slotfase claimden Ronaldo en Dybala nog tevergeefs strafschoppen, maar scheidsrechter Jesús Gil Manzano weigerde de bal op de stippen te leggen, waardoor Juventus als verliezer van het veld stapte.