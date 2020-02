‘Hij is de beste voetballer aller tijden, dus natuurlijk is het een voordeel’

Voor Juventus is de Champions League dit seizoen misschien wel belangrijker dan ooit. De Italiaanse grootmacht won het prestigieuze Europese clubtoernooi voor het laatst in 1996 en hoopt dit seizoen eindelijk weer de Cup met de Grote Oren te winnen. Cristiano Ronaldo werd in 2018 gehaald om Juventus te Champions League te bezorgen en technisch directeur Fabio Paratici rekent tijdens het tweeluik in de achtste finales met Olympique Lyon dan ook op de Portugese vedette.

Ronaldo won de Champions League als speler al vijf keer en is met 128 doelpunten in 168 wedstrijden de topscorer aller tijden van het miljardenbal. "Ronaldo is de beste voetballer aller tijden, dus natuurlijk is het een voordeel om hem in onze ploeg te hebben", vertelt Paratici vanavond vlak voor het heenduel met Lyon in gesprek met Sky Italia. "Soms vergeten mensen dat we zo’n bijzondere speler in Italië hebben lopen, dus we moeten hem meer waarderen."

Na zijn komst van Real Madrid in 2018 kende Ronaldo Europees een teleurstellend debuutjaar bij Juventus: la Vecchia Signora werd vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Ajax. Paratici denkt dat Juventus dit seizoen goed genoeg is om het toernooi te winnen. "Maar zijn meer teams gebouwd om de Champions League te winnen, dat geldt niet alleen voor ons."

"Het is een droom. We hebben een competitieve selectie en spelen om iedere wedstrijd en iedere competitie te winnen, maar de waarheid is dat hetzelfde geldt voor andere teams", vervolgt de beleidsbepaler. Paratici ontkent dat de Champions League deze voetbaljaargang de hoogste prioriteit heeft voor Juventus. "We focussen ons op iedere competitie waarin we actief zijn. Dat geldt voor de club, maar ook voor de trainer en de spelers. We spelen elke week in de Serie A, dus daarom ligt er meer druk op die competitie. Dat is natuurlijk ook omdat we al acht titels op rij gewonnen hebben."