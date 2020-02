Sarri kiest bij Juventus voor nieuw verdedigingsduo mét Matthijs de Ligt

Juventus begint vanavond (21.00 uur) met Matthijs de Ligt aan het eerste duel met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. De Nederlandse verdediger heeft in Frankrijk een basisplaats gekregen van trainer Maurizio Sarri, nadat hij in de laatste twee wedstrijden van de Italianen nog op de reservebank was begonnen. Sarri heeft voor een nieuw verdedigingsduo gekozen bij Juventus ten opzichte van het competitieduel van afgelopen weekend met SPAL (1-2 overwinning): Daniele Rugani en Giorgio Chiellini maken plaats voor Leonardo Bonucci en De Ligt.

Sarri koos afgelopen zaterdag tijdens het uitduel van Juventus met hekkensluiter SPAL centraal achterin voor Rugani en Chiellini. Rugani speelde omdat Bonucci geschorst was, terwijl Chiellini De Ligt op de bank hield. Het betekende de eerste basisplaats sinds 24 augustus 2019 voor Chiellini, die na een zware knieblessure rustig wordt gebracht door Sarri. De 35-jarige aanvoerder van Juventus speelde tegen SPAL slechts 55 minuten, alvorens hij werd afgelost door De Ligt, en krijgt vanavond rust.

Voor De Ligt is de wedstrijd tegen Lyon een uitgelezen mogelijkheid om een basisplaats veilig te stellen voor de competitiekraker van aanstaande zondag tegen Internazionale. Sarri zal dan normaal gesproken de beschikking hebben over vier fitte centrumverdedigers – Merih Demiral is vanwege een zware knieblessure de rest van het seizoen uitgeschakeld – waardoor De Ligt er veel aan zal zijn gelegen om vanavond een topprestatie neer te zetten.

Meevaller voor Juventus is verder dat Miralem Pjanic vanavond weer van de partij is, nadat hij tegen SPAL vanwege fysieke klachten nog ontbrak in de wedstrijdselectie. Pjanic vormt samen met Rodrigo Bentancur en Adrien Rabiot het middenveld van Juventus; Aaron Ramsey en Blaise Matuidi verdwijnen zodoende uit de basiself. Voorin en op de backposities heeft Sarri geen wijzigingen doorgevoerd, wat betekent dat Danilo, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo opnieuw kunnen rekenen op basisplaatsen, net als tegen SPAL.

Lyon begint vanavond in een 3-5-2-systeem met wingbacks, zo lijkt het. Kenny Tete zit op de bank, terwijl de al enige tijd geblesseerde Memphis Depay geheel ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Rudi Garcia.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet; Toko-Ekambi, Dembele

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo