Van Persie wil duidelijkheid in United-soap: ‘Zeg gewoon: ‘Luister, dit wil ik’’

Robin van Persie volgt de situatie van Paul Pogba bij Manchester United als oud-speler van de Engelse topclub op de voet. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is van mening dat Pogba samen met manager Ole Gunnar Solskjaer naar buiten moet treden om duidelijkheid te geven over zijn toekomst.

Er gaan al maanden geruchten over een vertrek van Pogba bij Manchester United, waarbij zijn voormalige club Juventus en het Spaanse Real Madrid meestal genoemd worden als mogelijke nieuwe werkgever. Pogba's zaakwaarnemer Mino Raiola gooide onlangs olie op het vuur door te stellen dat Italië zijn thuis is en dat hij het niet erg zou vinden om terug te keren naar Juventus. Later zwakte Raiola zijn uitspraken weer enigszins af, toen de belangenbehartiger zei dat Pogba openstaat om zijn medio 2021 aflopende contract bij Manchester United te verlengen.

Van Persie denkt dat het publiek recht heeft op een verklaring. "Ik denk dat het voor Pogba, en Manchester United, het beste is om een interview te doen, samen met de coach, en om gewoon te zeggen: 'Luister: dit is wat ik wil, dit is op welke positie ik wil spelen, beoordeel me daarop. Ik ben gelukkig, of ik ben niet gelukkig, whatever", zegt Van Persie in gesprek met DAZN. "Nu is er enorm veel onduidelijkheid over zijn situatie."

Volgens Van Persie heeft Pogba te maken met een onrealistisch verwachtingspatroon. "Hij is, in mijn ogen, een wereldklasse speler, dat heeft hij gedurende de jaren bewezen. Maar ik denk dat hij naar buiten moet treden en moet zeggen wat zijn favoriete positie is. Als dat gebeurd is, kunnen mensen hem daarop beoordelen. Mensen weten nu niet echt of hij een 'zes' of een 'tien' is, dat is een groot verschil. Mensen verwachten twintig goals en twintig assists, en dat hij United kampioen maakt. Maar, is hij een 'zes'? Dan kun je ook geen twintig goals verwachten."

Ook de rol van Raiola helpt Pogba niet, ziet Van Persie. "Het tweede belangrijke punt is: is hij gelukkig? Er zijn constant geruchten, je hebt de zaakwaarnemer die steeds interviews geeft, en de coach moet elke dag, of elke week, vragen over hem beantwoorden in interviews. Er zijn zoveel randzaken die meespelen, maar het belangrijkste is het voetbal." Pogba kwam dit seizoen door een hardnekkige voetblessure pas acht keer in actie voor Manchester United. "Ik weet hoe het werkt, zeker als je geblesseerd bent", zegt Van Persie. "Mensen kunnen het niet hebben over je prestaties op het veld, dus gaan ze het hebben over andere dingen."