Lacazette diep onder de indruk: ‘Hij is de beste jongeling in de Premier League’

Bukayo Saka maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Arsenal. De achttienjarige Engelsman werd aan het begin van dit seizoen van aanvaller omgetoverd tot verdediger en is inmiddels op de linksbackpositie een vaste waarde bij de Londense club. Alexandre Lacazette is diep onder de indruk van zijn ploeggenoot en heeft vandaag in de Engelse media lovende woorden over voor de jongeling.

Saka blonk recentelijk uit met assists tegen Newcastle United (4-0 overwinning) en Everton (3-2 overwinning) en staat dit seizoen na 26 optredens in alle competities voor Arsenal al op 10 assists. Daarmee is hij momenteel de beste aangever in de selectie van manager Mikel Arteta, voor rechtsbuiten en recordaankoop Nicolas Pépé (8 assists in 30 optredens). Saka kan in Engeland op steeds meer waardering rekenen en ook Lacazette is onder de indruk van de ontwikkeling van de belofte.

"Hij is een hele goede speler. Ik denk dat hij misschien zelfs de beste jongeling in de Premier League is", vertelt de Franse aanvaller van Arsenal woensdag op een persconferentie. "Natuurlijk kan hij een aantal facetten van zijn spel verbeteren, maar we zien allemaal dat hij kwaliteiten heeft én nederig is. Dat laatste is misschien wel zijn grootste kwaliteit. Hij is bijzonder nederig, wil hard werken en accepteert kritiek, omdat hij een betere speler wil worden. Waarom hij de beste jongeling in de Premier League is? Simpelweg vanwege zijn kwaliteiten. Hij heeft een goede trap met links en hij is erg nederig."

Saka doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Arsenal en haalde het eerste team van the Gunners aanvankelijk als vleugelaanvaller. De inmiddels bij Arsenal vertrokken Unai Emery gebruikte Saka aan het begin van dit seizoen echter plots als linksback en op die positie laat ook Emery’s opvolger Arteta de linkspoot regelmatig opdraven. Saka gaf eerder deze maand toe te moeten wennen aan zijn nieuwe rol. "Mijn droom was altijd om te spelen als vleugelaanvaller en wedstrijden zo te beïnvloeden, door doelpunten te maken en assists te geven."

"Voor nu zal ik echter doen wat de coach van mij vraagt", vervolgde de Engels jeugdinternational na afloop van het competitieduel van Arsenal met Newcastle United tegenover diverse Engelse media. "Mocht ik in de toekomst opnieuw als vleugelaanvaller gaan spelen, dan weet ik in elk geval hoe backs spelen en denken. Nu ik als back speel, weet ik hoe vleugelaanvallers spelen en wat ze graag doen. Voor mij is dit een goede en leerzame ervaring."