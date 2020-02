‘Zwakke plek’ in verdediging PSV: ‘Valkuil waar Berghuis op zal azen’

Feyenoord wist de laatste zeven duels in de Eredivisie winnend af te sluiten en het elftal van trainer Dick Advocaat wil die reeks zondag een vervolg geven in de uitwedstrijd tegen PSV. Joop Hiele, met een verleden als speler en keeperstrainer bij Feyenoord, acht een gunstig resultaat in Eindhoven zeer goed mogelijk. Volgens hem gaat veel afhangen van de onderlinge duels van Steven Berghuis met PSV-verdediger Ricardo Rodríguez.

"Berghuis verkeert in grootse vorm", concludeert Hiele in een onderhoud met het Algemeen Dagblad. "Tegenover de linksback van PSV, Ricardo Rodríguez, is de kans aanwezig dat hij de ruimte gaat krijgen om de wedstrijd te beslissen." De voormalig sluitpost schat de linksback hoog in. Er kleven volgens hem echter ook nadelen aan het spel van de Zwitser. "Rodríguez maakt een solide indruk, maar doet vaak mee met de aanval. Dat kan een valkuil zijn waar Berghuis op zal azen."

Steven Berghuis: 'Ik ben een trotse Feyenoorder'

Zowel PSV als Feyenoord is aan een sterke reeks bezig, maar Hiele verwacht niet dat Ajax er nog een geduchte concurrent bij krijgt in de strijd om de landstitel. "Ik denk niet dat een van deze twee teams de aansluiting bij de top gaat vinden. Puur omdat het voetballend gewoon niet goed genoeg is. Aan de andere kant is alles mogelijk, dat heeft Advocaat ook wel laten zien bij Feyenoord." De Rotterdammers hebben een achterstand van zeven punten op Ajax, terwijl PSV acht punten moet goedmaken. Bovendien heeft het elftal van trainer Ernest Faber een wedstrijd meer gespeeld.

Ondanks de achterstand drukt Hiele de spelers van Feyenoord op het hart om de titelaspiraties nog niet helemaal in de ijskast te zetten. "Vooral omdat Ajax in een lastige fase zit waarin niks vanzelf gaat. Wanneer AZ zondag in Amsterdam weet te winnen en de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord ook een winnaar krijgt, komt alles wel heel dicht op elkaar te staan. Dan is de spanning volledig terug", schetst Hiele een mogelijk scenario voor de laatste fase van het seizoen. "Op dit moment moet PSV zich eerst focussen op plek drie voordat ze verder omhoog kunnen kijken. Feyenoord is iets verder in dat opzicht."