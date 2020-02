Van Nistelrooij vol lof over ‘ontdekker’: ‘Dankzij hem tweede passie gevonden’

Ruud van Nistelrooij zette in 2012 een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. De oud-aanvaller was vervolgens een jaar lang niet actief in de voetbalwereld. Dankzij Marcel Brands, destijds technisch directeur van PSV, keerde hij als spitsentrainer terug in Eindhoven. Van Nistelrooij is Brands, sinds bijna twee jaar werkzaam bij Everton, nog steeds zeer dankbaar voor de kans die hem bijna zeven jaar geleden werd geboden bij PSV.

"Als je mij als speler had gevraagd of ik ooit in het trainersvak terecht zou komen, dan had ik zeker gezegd: 'Absoluut niet, dat is onmogelijk", verklaart Van Nistelrooij, tegenwoordig trainer van PSV Onder-19, in een interview op de website van Everton. "Marcel benaderde mij destijds met de vraag of ik terug wilde keren bij PSV. Hij zorgde er ook voor dat ik me gelijk weer thuisvoelde."

"Ik heb het aan Marcel te danken dat ik na mijn actieve loopbaan een tweede passie heb gevonden", vervolgt Van Nistelrooij. "Het is echt geweldig dat hij dat voor mij heeft gedaan. Bij werkelijk alles kreeg ik hulp van hem. Met mijn trainerspapieren, maar ook met mijn plaats als trainer binnen de club. Bij alle beslissingen kwam Marcel met advies." Van Nistelrooij zag een carrière als trainer niet gelijk zitten. "Marcel heeft mij echter door dat hele proces geloodst en nu zit ik er bij PSV Onder-19 helemaal in."

Van Nistelrooij is van mening dat Everton een goede keuze heeft gemaakt door Brands in 2018 aan te stellen als Director of Football. "Het is een echte professional", zet de jeugdtrainer van PSV zijn mening kracht bij. "Marcel weet heel goed wat hij wil van een speler en van de persoon daarachter. Als hij een nieuwe speler wil aantrekken, dan weet hij daar echt alles van. Zijn persoonlijke touch helpt daar ook zeker bij, het is echt een geweldig persoon. Ik weet dan ook zeker dat Everton op de lange termijn met de grote clubs gaat meedoen. Zoals dat elke club is vergaan waar Marcel heeft gewerkt."