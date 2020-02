Woensdag, 26 Februari 2020

Engelse grootmacht observeert Martin Ödegaard

Pierre-Emerick Aubameyang staat bovenaan het lijstje met vervangers voor Lautaro Martínez. Internazionale gaat ervan uit dat de Argentijn zal vertrekken, waarna het zich bij Arsenal wil melden. (Daily Mail)

Ook Alexandre Lacazette vertrekt aankomende zomer mogelijk bij Arsenal. De Fransman heeft een clausule in zijn contract die een transfer mogelijk maakt als the Gunners er niet in slagen om zich te kwalificeren voor de Champions League. (The Times)

Een scout van Manchester United zat onlangs op de tribune om Martin Ödegaard te bekijken. De Noor wordt dit seizoen, en aankomend seizoen, door Real Madrid verhuurd aan Real Sociedad. (Daily Star)

Olivier Giroud is nog altijd een doelwit voor Internazionale. De spits, die over een aflopend contract beschikt bij Chelsea, is echter ook in beeld bij Lazio, Los Angeles Galaxy, Olympique Lyon, Crystal Palace en West Ham United. (Diverse Engelse media)

Het is nog niet zeker dat Djibril Sidibé bij Everton blijft. The Toffees wikken wegen of zij de gehuurde rechtsback definitief over willen nemen van AS Monaco. (Liverpool Echo)