‘Ik weet niet wat er was gebeurd als ik toen bij Arsenal had getekend’

De loopbaan van David Villa had in januari 2013 een geheel andere wending kunnen nemen. De Spaanse oud-aanvaller was er destijds voor ‘negentig procent’ van overtuigd dat hij een contract zou tekenen bij Arsenal. The Gunners kregen echter slecht nieuws te horen, want Barcelona wenste niet mee te werken aan een tussentijds vertrek van Villa uit het Camp Nou.

"We hadden de nodige vergaderingen en telefoongesprekken met Arsenal", blikt Villa zeven jaar later terug met de BBC. "Ik was er toen voor negentig procent zeker van dat ik naar Arsenal en Arsène Wenger zou gaan. Maar helaas kwam een deal nooit van de grond. Atlético Madrid kwam er toen tussen en bijna drie, vier dagen was het allemaal geregeld." Villa sloot na afloop van het seizoen 2012/13 aan bij Atlético.

"Ik weet niet wat er toen was gebeurd als ik bij Arsenal had getekend", gaat Villa verder. "Ik ben er erg gelukkig mee dat ik uiteindelijk bij Atlético terechtkwam. Niet alleen vanwege het feit dat we kampioen werden (in 2014, red.), maar voor alles. Van die keuze heb ik achteraf gezien zeker geen spijt." Villa speelde na zijn periode in Madrid nog voor New York City FC, Melbourne City en Vissel Kobe. In november zette hij op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan.

Villa werkte samen met onder meer Vicente del Bosque en Josep Guardiola. De oud-aanvaller had echter ook graag José Mourinho als trainer gehad. "Ik heb er weleens over nagedacht hoe dat zou zijn. Hij behoort ondanks alles tot de beste trainers die er zijn. Hij was altijd trainer van clubs waar ik tegen moest spelen. Maar zelfs toen had ik waardering voor hem, want Mourinho is één van de beste coaches in de geschiedenis van het voetbal."