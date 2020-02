De Ligt krijgt bijval: ‘Kan een van de beste verdedigers ter wereld worden’

Matthijs de Ligt kende een moeizame start bij Juventus en de centrumverdediger is nog steeds niet verzekerd van een vaste plaats in de achterste linie van La Vecchia Signora. Ploeggenoot Leonardo Bonucci heeft echter een groot vertrouwen in de Oranje-international. De Ligt bezit volgens hem alle kwaliteiten om op termijn uit te groeien tot een verdediger van wereldformaat.

"Hij is jong en talentvol", verklaart Bonucci in een interview met L'Équipe. "Hij kreeg een zware last op zijn schouders toen hij er gelijk moest staan na de zware blessure van Giorgio Chiellini. Maar hij bezit alle kwaliteiten om in de komende jaren één van de beste verdedigers in de wereld te worden." De recente reservebeurten van De Ligt zeggen Bonucci niet zoveel. Hij constateert namelijk de nodige groei op trainingen. "Ik heb de verantwoordelijkheid om jonge spelers te helpen. Met De Ligt gaat het al een stuk beter op het gebied van communicatie en dat is van cruciaal belang voor zijn groei."

In de laatste twee wedstrijden van Juventus zat De Ligt dus op de bank. Trainer Maurizio Sarri gaf naast Bonucci en Chiellini ook speeltijd aan Daniele Rugani. Het is dus nog maar de vraag of De Ligt woensdagavond aan de aftrap verschijnt van het Champions League-duel met Olympique Lyon. Wie wel verzekerd lijkt van een basisplaats, is Cristiano Ronaldo. "Het is werkelijk ongekend. In de laatste elf duels heeft hij vijftien, zestien doelpunten gemaakt. Ronaldo is in alle opzichten een leider", aldus trainer Maurizio Sarri op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Frankrijk.

Sarri wordt hier en daar weleens bekritiseerd, maar Bonucci heeft het volste vertrouwen in de ervaren coach van Juventus. "Hij is zeer intelligent, als trainer en als mens", deelt de mandekker complimenten uit. "Als hij tegen ons praat, snappen wij waarom hij hier als trainer is aangesteld. Sarri weet zijn elftallen altijd te verbeteren. Sinds zijn komst is een nieuwe benadering van het voetbal waarneembaar. In de verdediging doen we bijvoorbeeld aan zonedekking. Dat is soms gecompliceerd, maar van moeilijke dingen loop ik niet gelijk weg."