Neville: ‘Ik denk dat hij Liverpool uiteindelijk als opstapje zal gebruiken’

Mohamed Salah heeft sinds zijn overstap naar Liverpool in de zomer van 2017 al negentig doelpunten gemaakt voor de Engelse grootmacht en de Egyptenaar lijkt dit seizoen, na de Champions League-winst van vorig jaar, kampioen te gaan worden met the Reds. Toch signaleert Gary Neville dat er sprake is van een licht ongemakkelijk huwelijk tussen club en speler en de oud-verdediger denkt dat hier een duidelijke reden voor is.

“Ik heb anderhalf jaar geleden al een keer gezegd dat Salah Liverpool gaat verlaten. Ik denk de fans van Liverpool daarom ook wat terughoudend zijn in het tonen van hun liefde voor Salah”, vertelt de icoon van Manchester United bij Sky Sports. “Ik denk dat er een gevoel heerst dat hij bij Real Madrid wil spelen, of Barcelona, dat hij die grote transfer wil.”

“Dit is geen kritiek aan het adres van Mo Salah. Ik heb samengespeeld met David Beckham, Ruud van Nistelrooij, Cristiano Ronaldo, zij wilden allemaal de Ballon d’Or winnen, ze wilden voor Real Madrid spelen, ze wilden in de schijnwerpers staan en voor de grootste clubs van de wereld spelen”, gaat Neville verder.

“Ik denk dat dit gevoel er is: ‘Is die affiniteit er wel, die loyaliteit, gaat hij vertrekken?’ Ik denk dat dat zomaar zou kunnen gebeuren. Ik denk dat hij Liverpool uiteindelijk als een opstapje zal gebruiken voor zijn carrière. Hij heeft ook ambities. En laten we eerlijk zijn, voor veel spelers zijn Real Madrid en Barcelona de absolute top”, sluit hij af. Salah ligt momenteel nog tot medio 2023 vast op Anfield en er zal een flinke transfersom opgehoest moeten worden om dat contract af te kopen.