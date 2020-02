Manchester City tekent officieel beroep aan tegen zware straf van UEFA

Manchester City gaat officieel in beroep tegen de straf die door de UEFA is opgelegd, zo meldt The Court of Arbitration for Sport (CAS) woensdag via de officiële kanalen. De aanvraag vanuit Engeland is in goede orde ontvangen en wordt de komende tijd beoordeeld. The Citizens zijn voor de komende twee seizoenen uitgesloten voor deelname aan de Champions League. Daarnaast moet men voldoen aan een boete van dertig miljoen euro.

Volgens de UEFA heeft Manchester City de regels overtreden met betrekking tot de Financial Fair Play. Er zouden ongeloorloofde betalingen zijn gedaan aan derden bij het aantrekken van jeugdspelers. Daarnaast wordt eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan ervan beschuldigd dat hij sponsorgeld op de verkeerde manier heeft aangewend. Het CAS weet nog niet wanneer er een definitieve uitspraak komt inzake de straf voor Manchester City.

CEO Manchester City: 'Werden al meteen aangewezen als schuldige'

Manchester City kreeg de strafmaat van de UEFA bijna twee weken geleden te horen. Het was al vrij snel duidelijk dat er hoger beroep zou worden aangetekend. Op de burelen in het Etihad Stadium heerst dan ook geen paniek. "Het enige belangrijke dat ik vandaag kan zeggen is dat de beschuldigingen simpelweg niet waar zijn. Het berust absoluut niet op waarheid", verklaarde uitvoerend directeur Ferran Soriano vorige week woensdag op de clubsite. "Onze fans kunnen over twee dingen gerust zijn. Ten eerste zijn de beschuldigingen onjuist. Daarnaast zullen wij er alles aan doen om dat ook te bewijzen."

Soriano benadrukte ook dat de eigenaar van Manchester City altijd op een correcte manier geld in de club heeft gestopt. "Dat is alleen niet op de juiste wijze in de boeken gekomen. Wij zijn een duurzame club en maken winst. Er zijn geen schulden, onze cijfers zijn al verschillende keren onder een vergrootglas gelegd door specialisten. Wat dat betreft zijn er geen onduidelijkheden. We hopen op een snelle oplossing, dat middels een gedetailleerd onderzoek tot stand moet komen. Voor de start van de zomer is er wat ons betreft meer duidelijkheid." Manchester City staat woensdagavond tegenover Real Madrid in de achtste finale van de Champions League.