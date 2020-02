‘Bij Real heeft hij zich wel een beetje laten gaan wat betreft zijn gewicht’

Marcin Bulka staat inmiddels onder contract bij Paris Saint-Germain, maar voor zijn periode in Parijs kwam hij drie jaar uit voor Chelsea. De twintigjarige doelman deelde daar de kleedkamer met onder meer Eden Hazard en Thibaut Courtois, die nu allebei voor Real Madrid spelen. Bulka ziet dat Hazard in zijn eerste seizoen bij de Koninklijke nog niet weet te brengen wat er van hem verwacht werd.

“Hij houdt van hamburgers en pizza’s, ik heb hem vaak bij pizzeria’s gezien”, vertelt Bulka in gesprek met Foot Truck over Hazard. “Hij geeft om niets anders dan voetbal en lol maken. Dit was bij Chelsea geen probleem, maar bij Real heeft hij zich, zeker gezien zijn recente blessures, waarschijnlijk een beetje te veel laten gaan wat betreft zijn gewicht.”

Courtois maakt daarentegen dit seizoen wel een goede indruk bij Real Madrid. Bulka geeft wel aan dat de Belgische doelman op een bepaalde manier behandeld moet worden: “Hij heeft een groot ego. Als hij een blunder begaat, gaat hij naar de coach en zegt hij dingen als: ‘Die verdediger stond niet op de goede plek, hij had dit of dat moeten doen.’ Hij wil niet accepteren dat het zijn schuld was.”

Bulka is wel te spreken over N’Golo Kanté, die hij een echte professional noemt: “Hij is de echte motor van het team, zonder hem kun je niet beginnen. Een erg bescheiden jongen, hij schept nooit op. Zelfs toen ze wereldkampioen werden was het leuk om hem ongemakkelijk naar de camera te zien lachten terwijl de rest aan het zingen en feesten was met de fans. Maar hij wil altijd zorgen dat anderen de kans krijgen om uit te blinken. Als hij de marathon zou rennen, zou hij het waarschijnlijk sneller doen dan die kerel die laatst onder de twee uur dook.”