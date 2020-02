PSV'er oogst lof: 'Hij keek naar de andere spelers en dacht er het zijne van'

Twee jaar geleden debuteerde Cody Gakpo in het shirt van PSV tegen Feyenoord. De Eindhovenaren strijden komende zondag wederom tegen de club uit Rotterdam en mogelijk gaat Gakpo een belangrijke rol spelen in de kraker. Geert Brusselers, voormalig trainer van de Onder-19 van PSV, geniet van de ontwikkeling van de twintigjarige aanvaller.

"Zijn slagingskans in de jeugdopleiding was altijd al groot", zegt Brusselers, die tussen 2016 en 2018 samenwerkte met de jongeling, in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Alle voorwaarden waren aanwezig. Mooi dat hij bij PSV de kansen krijgt en daar mag ook Van Bommel nog credits voor krijgen natuurlijk", doelt hij op voormalig trainer Mark van Bommel, die in december werd ontslagen.

"Niet elke trainer kiest ervoor om jonge talenten in te passen tussen zoveel ervaren spelers. De sportieve resultaten waren slecht en het is niet aan mij om het ontslag te beoordelen, maar het gaat PSV wel nog baten dat talenten kansen kregen. Cody zelf is altijd nuchter en leergierig geweest", aldus Brusselers, die niet verbaasd is dat de aanvaller in een minder seizoen van PSV toch overeind weet te blijven. Hij weet nog goed dat Gakpo het nog even lastig had toen hij in de groei was.

"Maar uiteindelijk is talent en mentaliteit ook bij hem doorslaggevend", zegt Brusselers. "Hij heeft zich nooit gek laten maken, terwijl spelers om hem heen soms veel aandacht trokken en kregen. Cody keek er dan naar en dacht er het zijne van. Hij vond normaal doen altijd belangrijk. Ik heb het idee dat hij dat van huis uit ook heeft meegekregen. Mooi om te zien dat hij zover al is gekomen."