Lampard nederig na historische klap: ‘Soms moet je daar eerlijk in zijn’

Chelsea leed dinsdagavond een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar na de pauze liep der Rekordmeister via Serge Gnabry (2x) en Robert Lewandowski uit naar een riante zege. Het verlies betekende voor Chelsea de grootste thuisnederlaag in een Europese competitie ooit.

Manager Frank Lampard gaat na afloop voor de camera van BT Sport door het stof. De coach erkent dat het een 'brute avond' was met een geweldige tegenstander. "Ja, soms moet je daar gewoon eerlijk in zijn. Ze waren op ieder aspect beter dan ons. Dat werkt ontnuchterend. Of ik verrast ben? Ik denk wel dat we meer hadden kunnen laten zien."

Chelsea leed tegen Bayern al zijn achtste nederlaag op Stamford Bridge dit seizoen. Het was in het seizoen 1985/86 voor het laatst dat de Londenaren in eigen huis zoveel verliesbeurten moesten incasseren. Lampard spreekt van een reality check. "Een harde les. We hebben lang niet op dit niveau gespeeld, dan word je met de neus op de feiten gedrukt."

Arsène Wenger kan zich vinden in de woorden van Lampard. De voormalig coach van onder meer Arsenal zegt bij beIN Sports dat Chelsea weer moet wennen aan het niveau van de absolute top. "Op dit niveau zo knullig de bal weggeven? Dan word je afgestraft. Als je de bal op het middenveld verliest, kom je in de problemen in de Champions League. Dat is regel nummer één", besluit de analist.