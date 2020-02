Derksen begrijpt er niets van en haalt uit naar eigen zender Veronica

De Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Barcelona (1-1) werd dinsdagavond uitgezonden door Veronica. De Italiaanse club speelde erg defensief en Barcelona had moeite om ruimtes te vinden om tot scoren te komen. Johan Derksen heeft niet genoten van de wedstrijd. De analist had graag gezien dat de zender het duel tussen Chelsea en Bayern München (0-3) had uitgezonden.

"Ze hebben in negentig minuten één opening gevonden tegen een niet al te best Napoli. Ze timmeren alles dicht achterin. Je zit eigenlijk naar niets te kijken. Ik ben blij dat er nog één opening was, want anders heeft die man (trainer Gennaro Gattuso, red.) ook nog succes met dit systeem. Je kon dit van tevoren uittekenen", aldus Derksen, die zijn pijlen vervolgens richt op de tv-zender.

"Daarom heb ik ook niet begrepen dat deze zender voor deze wedstrijd heeft gekozen. Natuurlijk had ik voor Chelsea-Bayern gekozen. Dat is voor de voetballiefhebber veel interessanter. Daar wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan, maar ik heb gehoord dat John de Mol (baas van Talpa, red.) dat zelf bepaalt. Maar dat moet je leken niet laten bepalen."

"Barcelona is van oudsher een publiekstrekker, iedereen keek graag naar het grote Barcelona. Maar dit Barcelona is helemaal niet zo aantrekkelijk en zeker niet tegen Napoli. Dus als John verstandig is, laat hij mij de volgende keer kiezen", zegt Derksen met een kwinkslag. De returns van de genoemde Champions League-wedstrijden staan gepland op woensdag 18 maart.